Yılbaşı tatil mi? 1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

Vatandaşlar haftasonu tatilini yılbaşı tatili ile birleştirmek istiyor. 1 Ocak Pazartesi yılbaşı tatili olacak mı? İşte öğrencilerin ve çalışanların merakla beklediği tatil haberi
YILBAŞINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL? PAZARTESİ OKUL VAR MI?
Bu sene 1 Ocak 2018 Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ve yeni yıl için plan yapanlar cumartesi, pazar ve pazartesi olmak üzere üç gün tatil yapabilecekler. MEB açıklaması dahilinde 2018'deki tüm resmi tatil günleri de aşağıda belirtilmiştir.
OKULLAR SALI GÜNÜ AÇILIYOR
Salı günü itibariyle okullar tekrar açılacak ve eğitim kaldığı yerden devam edecek. Dolayısıyla ne Cuma ne de Salı günü okullar tatil değil
Milli Eğitim Bakanlığı 2017 – 2018 resmi çalışma takvimine göre yılbaşı tatili sadece 1 Ocak Pazartesi Günü uygulanacak.
2018 YILI TATİLGÜNLERİ
– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil
– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil