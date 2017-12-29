Yılbaşı tatil mi? 1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı tatil mi diye soruyor. Peki yılbaşında okullar tatil olacak mı, pazartesi günü okul var mı? Öğrencilerin yanı sıra çalışanlar da yılbaşında tatil var mı diye merak ediyor. İşte 2018 resmi tatil günleri...

Vatandaşlar haftasonu tatilini yılbaşı tatili ile birleştirmek istiyor. 1 Ocak Pazartesi yılbaşı tatili olacak mı? İşte öğrencilerin ve çalışanların merakla beklediği tatil haberi

YILBAŞINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL? PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Bu sene 1 Ocak 2018 Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ve yeni yıl için plan yapanlar cumartesi, pazar ve pazartesi olmak üzere üç gün tatil yapabilecekler. MEB açıklaması dahilinde 2018'deki tüm resmi tatil günleri de aşağıda belirtilmiştir.

OKULLAR SALI GÜNÜ AÇILIYOR

Salı günü itibariyle okullar tekrar açılacak ve eğitim kaldığı yerden devam edecek. Dolayısıyla ne Cuma ne de Salı günü okullar tatil değil

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 – 2018 resmi çalışma takvimine göre yılbaşı tatili sadece 1 Ocak Pazartesi Günü uygulanacak.

İLGİLİ HABER 15 tatil ne zaman? Yarı yıl tatili kaç ocakta başlayacak? İşte öğrencilerin beklediği tarih...

2018 YILI TATİLGÜNLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil