Yeni yıl gecesi için tüm Türkiye’ye son dakika uyarısı! Geliyor…

Yılbaşı planlarını son dakikaya bırakmak istemeyenler şimdiden hava durumunu kontrol ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan dondurucu soğuklar etkisini kaybederken, yılbaşı gecesi için haberler kötü. Hafta sonuna doğru yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Gelen son dakika verilerine göre yılbaşı gecesi Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı olacak fakat yeni yıl gecesi kar bekleyenler için üzücü haberler var...

Meteoroloji’den yeni haftanın en son dakika hava durumu verileri geldi ve yılbaşı gecesi hava nasıl olacak sorusunun cevabı belli oldu. Karlı haftayı geride bırakan Türkiye’yi yeni yıl yaklaşırken yeni bir yağışlı hava dalgası bekliyor. Hava sıcaklıkları bir miktar düşse de, sadece iç kesimlerin yüksek bölgelerinde kar ihtimali görünüyor.

YENİ YIL GECESİ HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye yeni yıla yağmurla girecek, perşembe günü yurda batıdan giriş yapacak olan yağışlı hava adım adım ilerleyecek ve cumartesi günü yurdun yarısından fazlasını etkisi altına alacak. 31 Aralık Pazar gecesi yani yılbaşı gecesi ise İstanbul, Ankara ve İzmir yağmur altında olacak. Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ihtimali bulunsa da yurdun genelinde etkili bir kar yağışı beklenmiyor.

YILIN SON HAFTASININ HAVA DURUMU

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; kuzeydoğu kesimler ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.