Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Yılbaşında kar var mı?

Vatandaşlar yılbaşında hava durumu nasıl olacak diye merak ediyor.Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 31 Aralık Pazar günü hava durumu ile ilgili değerlendirmeleri haberimizde düzenledik. İşte 31 Aralık Pazar günü Türkiye'de hava durumu...

Kar her ne kadar yılbaşı kutlamaları ile özleşmiş olsa da bu seneki kutlamalarda istenen yeri almayacak. Peki yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yılbaşında hava nasıl olacak sorusuna cevap verdi. Yapılan değerlendirmelere göre; hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE’DE YILBAŞINDA HAVA DURUMU

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. İstanbul’da yılbaşında yağmur ya da kar yağışı beklenmiyor.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 2 derece, en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. Bulutlu bir havanın olacağı tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Güneşli bir gün olması bekleniyor.

DİYARBAKIR’DA HAVA DURUMU

Diyarbakır’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece olması bekleniyor. Herhangi bir yağış beklenmiyor.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık 17 derece olması bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre yağmur yağışı bekleniyor.