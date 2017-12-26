Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Yılbaşında kar var mı?

Kar her ne kadar yılbaşı kutlamaları ile özleşmiş olsa da bu seneki kutlamalarda istenen yeri almayacak. Peki yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yılbaşında hava nasıl olacak sorusuna cevap verdi. Yapılan değerlendirmelere göre; hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE’DE YILBAŞINDA HAVA DURUMU
İSTANBUL’DA HAVA DURUMU
İstanbul’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. İstanbul’da yılbaşında yağmur ya da kar yağışı beklenmiyor.
ANKARA’DA HAVA DURUMU
Ankara’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 2 derece, en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. Bulutlu bir havanın olacağı tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor.
İZMİR’DE HAVA DURUMU
İzmir’de 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Güneşli bir gün olması bekleniyor.
DİYARBAKIR’DA HAVA DURUMU
Diyarbakır’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece olması bekleniyor. Herhangi bir yağış beklenmiyor.
ANTALYA’DA HAVA DURUMU
Antalya’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık 17 derece olması bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre yağmur yağışı bekleniyor.
Haftalık Hava Tahmini
(27 Aralık 2017 – 02 Ocak 2018)
Hava Sıcaklığı; Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. pic.twitter.com/fpUcIyWqKF
— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 26 Aralık 2017