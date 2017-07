Yılda 2,3 milyon işçi iş kazasında ölüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, dünyada her yıl 2,3 milyon işçinin iş kazası veya meslek hastalığından dolayı öldüğünü söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Hedef Sıfır’ projesi kapsamında Bakanlık bürokratları Muş’a geldi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Muş Ticaret ve Sanayi Odasının (MUŞ TSO) konferans salonunda inşaat sektörü işverenleriyle toplantı düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, geziyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Her yıl 2,3 milyon işçinin, iş kazası veya meslek hastalığından dolayı öldüğünü ifade eden Ayrım, şöyle konuştu:

“Konunun önemi açısında birkaç rakam vermek istiyorum. Dünyada her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçirmekte, her 15 saniyede bir işçi iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölmektedir. Dolayısıyla her gün yaklaşık 6 bin kişi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölmektedir. Her yıl 2,3 milyondan daha fazla kişinin öldüğü anlamına gelmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ekonomik maliyeti de çok yüksektir. Bu da dünya gayri safi milli hasılanın yüzde 4’üne, yani 3 trilyon dolar gibi ciddi bir rakama tekabül etmektedir.” DHA