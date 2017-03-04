Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları için gittiği Sinop’ta ilginç bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Abidik gubidik birtakım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri başbakan olmuş" dedi.

Yıldırım: Abidik gubidik işler oluyor, hiç aklınıza gelmeyenler başbakan oluyor

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları için gittiği Sinop’ta ilginç bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Abidik gubidik birtakım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri başbakan olmuş" dedi.

16 Nisan’da yapılacak olan referandumuna ilişkin detayları anlatan Yıldırım mevcut sistem için “Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece meclisi seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik birtakım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş” dedi.

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“MEMLEKETE BUNLARDAN ZERRE KADAR HAYIR GELMEZ”

Milli iradenin sesini susturmak istediler. 27 Mayıs darbesinden sonra, Türkiye’nin yönetim sistemini değiştirmek istediler.

Seçim oluyor bu sistemde aylarca hükümet kurulamıyor. Şimdi söz milletin, karar milletin. “Bunlar, zaten güçlüsünüz, neden sistemi değiştiriyorsunuz” diyorlar. Biz sistemi Erdoğan için değil, ‘her doğan’ için, yeni nesil için değiştiriyoruz. Memlekete bunlardan zerre kadar hayır gelmez. Artık vekiller hükümeti seçmiyor. Milletin kendisi seçiyor. İki sandık arasında yetki veriyorsunuz, hizmet bekliyorsunuz.

“KİM CUMHURİYET’E DİL UZATIRSA, KARŞISINDA MİLLETİ BULUR”

Bunun rejim değişikliği olduğunu söyleyen, alçakça yalan söylüyor. Bizim rejimimizin adı konmuş, kim Cumhuriyet’e dil uzatırsa, karşısında milleti bulur.

Muhalefet partileri, zihinleri bulandırmak için elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i feshetme yetkisi yok. İsterse seçime gidebiliyor. Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa Meclis de beraber seçime gidiyor. Çünkü seçim aynı gün yapılıyor.

Mahallelerde iki tane mi muhtar var? Bunlar diyorlar ki iki tane seçin üç tane seçin. Böyle şey olur mu?

“ABİDİK GUBİDİK BİRTAKIM İŞLER OLUYOR”

Bunlar bu arada HDP ile çok sıkı fıkılar ya, eş başkanlığa kafayı takmışlar. Bunlardan memlekete hayır gelmez!

Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece meclisi seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik birtakım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş.