Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na belge yanıtı

Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu her zaman yalan iddialarda bulunmuş ve her zaman da şapa oturmuştur. Suçladığı insanların avukatları kendisini bu iddiaları ispat etmesini istemiş, belgeleri savcılığa iletmelerini ve basına belgeleri vermesini istemiştir. Ancak 24 saat geçmesine rağmen ses seda yok.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin milyonlarca lirayı yurtdışına kaçırdığını iddia ettiği CHP Grup Toplantısı’nın ardından bugün Başbakan Binali Yıldırım Türkiye gündemine bomba gibi düşen iddialara ilişkin konuştu:

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Dün ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında eline bir tomar kağıt alarak heyecanla sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkıştı. Yalan yanlış belgelerle aklı sıra akrabalar üzerinden Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannetti. Şiddetle celalle Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret etmeye devam ediyor.

Suçladığı insanların avukatları kendisini bu iddiayı ispata davet etmiştir. Aradan 24 saat geçmesine rağmen büyük iddialar ortaya koyan anamuhalefet partisi genel başkanı ve partisinden ses seda çıkmadı. Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla aklı sıra cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannediyor.

Cumhurbaşkanımız 40 yılı aşan siyasi hayatı boyunca bu ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış bir insandır. Senin yalanlarınla cumhurbaşkanımıza olan millet sevgisi bir gram bile azalmaz. Üzerinde oynanan değiştirilen aslı astarı olmayan eline tutuşturulan belgelerle meydana çıkarsanız olacağı budur. Sayın cumhurbaşkanımız son 15 yılda 12 seçim geçirdi. Bütün bu iddianamelere karşı mücadele ede ede her seferinde milletin desteğini artırarak bugünlere geldi.

Kılıçdaroğlu! Soruyorum… 2009’dan beri muhalefetin başındasın 9 seçim geçirdin. Hangisini kazandın. Kazanmak için dertlerle dertlenmek gerekiyor. Barajlar yapmak gerekiyor. Köprüler yapmak gerekiyor Marmaray yapmak gerekiyor.

Sayın Kılıçdaroğlu, boş işlerle uğraşmakla ne iktidar olabilrsin ne de milletin gönlünde yer alabilirsin. Gel yanlıştan dön, millet için hayırlı şeyler söyle. Belki bir gün sen de iktidar olursun kim bilir.”