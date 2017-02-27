Yıldırım-Barzani görüşmesi sona erdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Başbakan Yıldırım ile Mesud Barzani'nin Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Ziyarette; Barzanilerin son iki yılki ziyaretlerinde olduğu gibi; Irak Bayrağının yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bayrağının da bulunduğu gözlendi. Mesud Barzani’nin dünkü gelişinde Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin havalimanına çekilen bayrağı tartışmalara konu olmuştu.