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Yıldırım-Barzani görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin görüşmesi sona erdi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Salonda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının yine bulunduğu gözlendi.
14:2427 Şubat 2017
Gündem
Yıldırım-Barzani görüşmesi sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin görüşmesi sona erdi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Salonda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının yine bulunduğu gözlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Başbakan Yıldırım ile Mesud Barzani'nin Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

FOTO:Başbakanlık

FOTO:Başbakanlık

Ziyarette; Barzanilerin son iki yılki ziyaretlerinde olduğu gibi; Irak Bayrağının yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bayrağının da bulunduğu gözlendi. Mesud Barzani’nin dünkü gelişinde Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin havalimanına çekilen bayrağı tartışmalara konu olmuştu.

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Son güncelleme: 14:3027.02.2017
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