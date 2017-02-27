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Yıldırım-Barzani görüşmesinde terör vurgusu

Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlığına dikkat çekildi.
21:1827 Şubat 2017
Gündem
Yıldırım-Barzani görüşmesinde terör vurgusu
Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlığına dikkat çekildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesi hakkında Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani’yle Çankaya Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, IKBY ile Türkiye ilişkileri başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere tüm veçheleriyle ele alındığı, Irak ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele konularının gündeme geldiği bildirildi.

Başbakan Yıldırım'ın görüşmede, terörle mücadele konusundaki Türkiye'nin kararlılığını vurguladığı belirtilerek, ayrıca görüşmede terör gruplarıyla ortak mücadele konusunda atılacak ilave adımların üzerinde durulduğu ifade edildi.  İHA

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