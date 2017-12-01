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Yıldırım: Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar

Muhsin Yazıcıoğlu Şehit Parkı açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ABD'de görülen Reza Zarrab davasına değindi.

15:311 Aralık 2017
Gündem
Yıldırım: Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar
Muhsin Yazıcıoğlu Şehit Parkı açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ABD'de görülen Reza Zarrab davasına değindi.

Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

“FETÖ, ABD’NİN ETEĞİNDEN GÜÇ DİLENİYOR”

“Darbeye kaldıkları yerden devam etmek için ABD’yi seçtiler. Kendi vatanına ihanet eden bu FETÖ, ABD’nin adeta eteğinde siyasi güç dileniyor ama şunu herkes bilsin kendi toprağında itibar görmeyen insanların yabancı güçlerin kuklası olmaktan başka hiçbir şansı yoktur.

“ZARRAB KARAKOLDA DOĞRU SÖYLER, MAHKEMEDE ŞAŞAR”

Bir adamı konuşturuyorlar onun da işi, Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar olayına döndü. İlk ifadesinde korktuğunu söylüyor, mahkemede başka söylüyor. İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner zaten kendi de ‘Hapisten çıkmanın en kolay yolu satmaktır’ diyor. ‘Satarım, alıcısı olursa’ diyor.”

Son güncelleme: 15:3501.12.2017
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