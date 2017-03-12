Yıldırım’dan Hollanda’ya tepki: Yok öyle yağma

Başbakan Binali Yıldırım, referandum mitinglerine bugün Yalova'dan devam etti. Hollanda'ya sert tepki gösteren Yıldırım "Terör örgütleri mensupları Avrupa'da ellerini kollarını sallayarak dolaşacak gıkın çıkmayacak, Türkiye'den bakanlar milletvekilleri gidince engelleyeceksin. Yok böyle yağma" diye konuştu.

Yıldırım: Bu değişikliği kimler karşı çıkıyor. HDP karşı çıkıyor. Almanya çıkıyor. FETÖ çıkıyor. Hollanda çıkıyor. Biz evet diyeceğiz. Hepsinin cevabını vereceğiz. Aile Bakanı’na yapılan muamele affedilemez. Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecek. Böyle aymazlıkların bir daha olmaması için gerekenler yapılacak. Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecek.

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları…

“Her ilimize, her ilçemize, her köyümüze hizmeti ulaştırdık. Bütünleştiren olduk, 80 milyonu kardeş bildik. Ülke olarak tarihi bir değişimin arefesindeyiz. Türkiye artık 2002 öncesinin Türkiyesi değil. Biz büyük Türkiye diyoruz, bazıları hala ‘Küçük olsun, bizim olsun’ diyor. Biz istikrarlı Türkiye hayal ediyoruz, onlar güçlü Türkiye’nin hayalini dahi kurmak istemiyor. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 2023 hedeflerini ve daha ötesini gerçekleştirelim diyoruz, onlar Türkiye’nin bugün geldiği noktayı dahi anlamakta aciz kalıyorlar. 94 yılda Türkiye 65 hükümetle tanıştı. 1 yıl 6 ay, 1,5 yıllık hükümetlerle nasıl olacak? İstikrar olsaydı, 5 yılda bir seçim yapılsaydı 19’uncu hükümet kurulacaktı. Güçlü Türkiye, istikrar, güçlü iktidar çıkar mı? Bu sistem değişikliği her doğan içindir. Artık bu milletin boşa harcayacak bir saniyesi bile yok.

Bugünlerde, bize yeri gelince demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını izliyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri vatandaşlarımızla buluşmamızdan rahatsız oluyor, ve buna yasaklar getiriyorlar. Açık açık söylüyorum, siz bunu yapmakla ‘Hayır’ kampanyasına destek oluyorsunuz. Bu çifte standart Avrupa’nın demokrasisine büyük zarar veriyor. FETÖ, PKK yandaşları Avrupa’da elini kolunu sallayarak gezecek gıkın çıkmayacak, bakanlar gidince onlara izin vermeyeceksin; yok böyle yağma. Ne yaparsanız yapın vatandaşlarımızla buluşmamıza engel olamayacaksınız.

Bu değişikliğe HDP, Almanya, FETÖ, Hollanda karşı. Bu işte bir yanlışlık var. Evet diyeceğiz, sandıkları da dolduracağız, hak ettikleri cevabı vereceğiz. Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayın’a yapılan muamele asla kabul edilemez. Bu Hollanda’nın diplomatik kuralları hiçe sayarak, bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir. Aman tahriklere kapılmayın, provakasyona gelmeyin. Bu insanlıkdışı uygulamalara vereceğiniz en güzel cevap, evet cevabıdır.