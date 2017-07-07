Yıldırım: Yürüyüş kabak tadı vermeye başladı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin açıklama yapan Başbakan Yıldırım "Kabak tadı vermeye başladı burada bitirmek lazım" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ ve yürüyüşün sonunda yapacağı ‘Adalet Mitingi’yle ilgili “Adaletin zamanında gelmesi için gayret edelim; ancak bunun yeri yollar değil, Meclis’tir. Bir araya geleceğiz, konuşacağız. İşleri daha iyi nasıl hale getiririz, bunun çaresine bakacağız. Artık kabak tadı vermeye başladı. Bu işi burada bitirmek lazım” dedi.

Kıbrıs görüşmelerine de ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, Kıbrıs müzakerelerinde anlaşmaya varılamamasına ilişkin, “Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti, elinden geleni yaptı” diye konuştu.

Yıldırım’ın açıklaması şöyle:

CHP lideri zaten açıklamasını yaptı. Yarın yapacakları bir açık hava toplantısı ile yaptıkları bu eylemi bitireceklerini ümit ederim.

Umarım sukunet içerisinde herhangi bir taşkınlığa meydan vermeden herhangi bir kötü niyetli girişime fırsat vermeden tamamlamış olurlar. Tabi bundan sonra bu işte ısrar etmek hem yollarda meydanlarda yollarda mağdur olan vatandaşa eziyet olur. Aynı zamanda ana muhalefet partisine ve onun genel başkanına eziyet olur. CHP liderine de eziyet olur.

O yüzden bizim tavsiyemiz bizim tavsiyemiz adalet sonuna kadar adalet. Hep beraber adaletin daha iyi işlemesi için zamanında adaletin gelmesi için gayret edelim. Ancak bunun yeri yollar değildir. Bunun yolu yürüyüş değildir, bunun yeri Meclis’tir. Bir araya geleceğiz. Konuşacağız. İşleri daha iyi nasıl yaparız çaresine bakacağız. Onun için artık bu iş kabak tadı vermeye başladı. Bu işi burada bitirmek lazım.

KIBRIS MÜZAKERELERİ : SAĞLIK OLSUN

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs müzakerelerinde anlaşmaya varılamamasına ilişkin, “Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti, elinden geleni yaptı. Güney Kıbrıs Rum tarafı, AB üyesi olmanın verdiği rahatlık ile maalesef çözüm konusunda beklenen yapıcı tutumu göstermedi, göstermiyor. Güvenlik ve garanti konusu hayati öneme sahip bir gevşeme söz konusu değil. Ne zaman ister BM ister başka organizasyonlar adada kalıcı, eşit paylaşımı esas alan bir çözümü arzu ederlerse biz daima yapıcı olmaya devam edeceğiz. Olmaması halinde de dünyanın sonu değil. Hayat devam ediyor. Gereken ne ise bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’a yaptıklarımız bundan sonra da aynı şeklinle devam edeceğiz” dedi.