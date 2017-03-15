Yıldırım’dan Avrupa’ya: Türkiye’nin işlerine burnunu sokma!

Başbakan Binali Yıldırım, sistem değişikliğini Avrupa’nın istemediğini belirterek, “Avrupa işine bak sen, işine. Türkiye’nin işlerine burnunu sokma. Bu millet buna müsaade etmez” dedi.

Başbakan Yıldırım, Artvin Milli İrade Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Türkiye'nin zayıf hükümetler döneminde ortalama yüzde 4 büyüdüğünü belirten Yıldırım, eğer tek başına iktidar olsaydı, bu oranın yüzde 6'nın üzerinde olacağını ifade etti. Tek başına iktidarı sürekli hale getirmek için hükümet sistemini değiştirdiklerini söyleyen Yıldırım, “İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileleri, torunlarımız çekmesin. Türkiye'de sürekli istikrar için 18 maddelik değişiklik getiriyoruz. Artık çok parçalı iktidara lüzum yok. Her seferinde tek başına iktidar olacak. Sandıktan iktidar çıkıyor, 5 yıl. Beğeniyorsanız bir 5 yıl daha. İşin özü bu” şeklinde konuştu.

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Gücünü milletten almayan hiçbir hareketin bu ülkeye istikamet veremeyeceğinin altını çizen Başbakan Yıldırım, “Çeteler, cuntalar, FETO'lar ülkenin kaderiyle oynayamayacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ekonomi daha hızlı büyüyecek, büyüyen ekonomiden payını alacak. Herkes kararını daha uzun vadeli verecek. Yatırımlar daha çok artacak, üretim artacak, daha fazla iş alanı açılmış olacak. Terör örgütü diyor ki, aman hayır çıkması için gece gündüz çalışın. FETO da kol kola girmişler hayır çıkması için gece gündüz çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın evet çıkacak, sizin de defteriniz dürülecek” ifadelerini kullandı.

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“AVRUPA İŞİNE BAK SEN, TÜRKİYE'NİN İŞLERİNE BURNUNU SOKMA”

“Terör örgütleri hayır diyorsa bunun karşısında evet demek, bu ülkeyi seven herkesin görevidir” diyen Başbakan Yıldırım, CHP'ye, MHP'ye gönül vermiş, Saadet Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş bütün vatandaşların evet diyeceğine inandığını belirterek, “Onların parti yöneticileri ne derse desin, ama vatandaşlarımız kendi gelecekleri için, çocuklarının geleceği için doğru kararı verecekler ve 16 Nisan'da büyük bir çoğunlukla evetle bu sistem hayata geçecek” şeklinde konuştu.

Sistem değişikliğine Avrupa'nın karşı çıktığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

“Avrupa işine bak sen, işine. Türkiye'nin işlerine burnunu sokma. Bu millet buna müsaade etmez. Hollanda çıkmış, bakanlarımızı içeri almıyor, onları karşılayan soydaşlarımızın üzerine atları, itleri sürüyor. İşte bunlar bizim için önemli bir sebeptir. Bunlar karşı çıkıyorsa, Avrupa karşı çıkıyorsa demek ki biz doğru yoldayız, doğru iş yapıyoruz. Buradan Avrupa'yı uyarıyoruz. İslam düşmanlığı, ırkçılık yapılıyor. Irkçı partilere çok fazla yüz veriliyor. Şu anda Avrupa'nın başının derdi, marjinal, ırkçı, Türk düşmanı, Müslüman düşmanı siyasetin yükselmesidir. En son Fransa'da işyerlerinde başörtü takılmasını yasakladılar. Aynen bizdeki 28 Şubat gibi. Biz bütün yasakları kaldırdık, şimdi onlar başladı. Türkiye demokrasisinin kalitesi, standardı yükselirken, Avrupa'da kalite düşmeye devam ediyor. Seyahat özgürlüğünü, gösteri ve yürüyüşleri, insanların fikrini söylemesini, basın özgürlüğünü engelliyorlar. O gün Hollanda'da ne kadar böbürlendikleri Avrupa değeri varsa hepsini ayak altına aldılar. Bunların sicili Bosna'da belli, Bosna'daki katliamdan biliyoruz biz bunları. Bunlar Mısır'da seçilmiş cumhurbaşkanını alaşağı eden darbecilerin yanında yer aldılar. Bunlar 15 Temmuzda ağızlarını açmadılar. Bunların çifte standartlığı, ikiyüzlülükleri sanat haline gelmiş. Almanya'ya, Hollanda'ya hayır kampanyası yapanlar gidecek, elini kolunu sallayarak istediğini yapacak, PKK'nın FETO'nun yandaşları istediği gibi cirit atacak, onlara ses yok; vatanını, bayrağını seven bu ülkenin vatandaşlarına engel getirecekler. Bunun cevabını benim milletim en güzel şekilde verecek. ne yaparsa yapsınlar, bu kutlu yürüyüşü durduramazlar. Yaptıkları bu çirkinliklerin bedelini mutlaka görecekler. Soğukkanlı olacağız, sakin olacağız, aklımızla hareket edeceğiz ama yapılan bu hukuksuzluğu da onların yanına bırakmayacağız. Ama biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Demokrasimiz daha da gelişecek, özgürlükler daha da genişleyecek, ekonomi çok daha hızlı büyüyecek. Ülkemizi 2053'e 2023'e taşıyacak o projeler hayata geçecek.”

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ARTVİN'E DOĞALGAZ MÜJDESİ

15 yılda Artvin'e 15 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, yol çalışmalarının devam ettiğini, Hopa'ya balıkçı barınağı, Arhavi'ye OSB yapılacağını, üniversiteden şehre İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla teleferik yapılacağını ifade etti. Başkan Topbaş'tan deniz uçağı isteyen Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten de memleketi için barajlara bedava üç-dört balıkçı ve gezinti teknesi istedi. Yıllık 3 milyon kapasiteli Artvin-Rize Havaalanının yapıldığını ifade eden Yıldırım, Artvin'in ulaşımını ve ekonomisini daha da büyütecek Sahara tünelinin yapıldığını söyledi. Bu tünel yapıldığında Ardahan-Şavşat arasının 20 dakikaya düşeceğini kaydeden Yıldırım, Artvin'e doğalgaz geleceğinin, ihalenin 27 Mart'ta yapılacağının müjdesini verdi. ANKA