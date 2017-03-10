Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı!

Başbakan Binali Yıldırım, “2010 yılında halkoylamasında Kılıçdaroğlu kapı kapı dolaşıp hayır diye propaganda yaptı ama oy vereceği sandığı bulup hayır oyu veremedi. Şimdi de hayır diyor ama niçin hayır dediğini kendi de bilmiyor. Benim ona tavsiyem, biz bu Anayasa değişikliğini senin kadar güzel anlatamadık. Onun için bırak bu yoldan vazgeç, gel sen de evet de. Sen de katıl bizim kervana, olsun bitsin, kendini yorma” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, “2010 yılında halkoylamasında Kılıçdaroğlu kapı kapı dolaşıp hayır diye propaganda yaptı ama oy vereceği sandığı bulup hayır oyu veremedi. Şimdi de hayır diyor ama niçin hayır dediğini kendi de bilmiyor. Benim ona tavsiyem, biz bu Anayasa değişikliğini senin kadar güzel anlatamadık. Onun için bırak bu yoldan vazgeç, gel sen de evet de. Sen de katıl bizim kervana, olsun bitsin, kendini yorma” dedi.

Başbakan Yıldırım, Bolu Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Anayasa değişikliğinin seçim olmadığını belirten Yıldırım, değişiklikten sonra yapılacak ilk seçimde cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili seçiminin aynı anda yapılacağını ifade ederek, “Akşam sandıklar kapandı, oylar sayıldı, milletvekili de belli, Cumhurbaşkanı da belli. İşi bitirdiniz, 5 yıl kulağınız rahat. Zırt pırt seçim yok, masraf etmek yok. Millet seçime değil, geçime bakacak. Böylece uzun vadeli projeler gerçekleşecek, programlar hayata geçecek, bürokrasi ayak diremeyecek” şeklinde konuştu.

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“ALMANYA'DA HAYIRA ÖZGÜRLÜK VAR, EVETE YOK”

Avrupa'da bazı ülkelerin hayır mitinglerine izin vermemesini eleştiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“En başta terör örgütleri bu değişikliğe hayır diyor. Kandil'den üst üste hayır mesajları geliyor. FETO'cular bu değişikliğe hayır diyor. PKK'nın elebaşları Avrupa'da hayır propagandası yapıyor. Almanya açık açık kendi televizyon kanallarında hayır propagandası yapıyor. Almanya, bizim Bakanlarımıza izin vermezken, bizim oradaki çalışmalarımıza izin vermezken, bölücülerin, FETO'cuların her türlü faaliyetlerine sonuna kadar izin veriyor. Almanya'da hayıra özgürlük var, evete yok. Benim Almanya'daki, Avrupa'daki milyonlarca memleket sevdalılarım, bunun cevabını 16 Nisan'da öyle bir verecek ki onlar da ters köşe olacak. Ama biz bu iki çifte standardı yüzlerine vurunca rahatsız oluyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu milletin iradesinin önüne geçemezler. Çünkü Türkiye bu sistemle büyüyecek. Artık kararını veren Türkiye var, geleceğine karar veren Türkiye var. Bunlar Türkiye büyümesin, terör bitmesin diye el ele verdiler, hayır için çalışıyorlar.”

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“GEL SEN DE EVET DE”

Anayasa değişikliğine bir de CHP'nin karşı çıktığını ifade eden Yıldırım, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na şu çağrıda bulundu:

“CHP bu sisteme hayır diyor ancak CHP neye hayır dediğini de bilmiyor. Anayasayı okumamışlar. 2010 yılında halkoylamasında Kılıçdaroğlu kapı kapı dolaşıp hayır diye propaganda yaptı ama oy vereceği sandığı bulup hayır oyu veremedi. Şimdi de hayır diyor ama niçin hayır dediğini kendi de bilmiyor. Benim ona tavsiyem biz bu Anayasa değişikliğini senin kadar güzel anlatamadık. Onun için bırak bu yoldan vazgeç, gel sen de evet de. Sen de katıl bizim kervana, olsun bitsin, kendini yorma.”

“ÇARŞI BİLE BUNLAR KADAR KARŞI DEĞİL”

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunlar her şeye karşı. Bunlar Bolu Tünelini yaparsın karşı çıkar, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne, Osman Gazi Köprüsüne, ne kadar güzel işler varsa her şeye karşılar. Çarşı bile bunlar kadar karşı değil. Buradan Çarşı'ya, Beşiktaş taraftarlarına da selam gönderiyorum. Beşiktaş dün tarih yazdı, Yunanistan’da büyük bir başarı kazandı. Beşiktaş’ı da Çarşı’yı da taraftarlarını da tebrik ediyorum.

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“MİLLETİN SEÇTİĞİNE GÜVENMEYECEKSİN MEMURLARIN KENDİ ARALARINDA SEÇTİĞİNE GÜVENECEKSİN”

HSYK yapısını değiştiriyoruz, kıyameti koparıyorlar. Efendim neymiş, HSYK'yı Cumhurbaşkanı belirleyecek, bu da tam bir püsküllü yalan. Şu anda Cumhurbaşkanı HSYK'ya 4 tane üye seçiyor. Peki Cumhurbaşkanını kim seçiyor? Millet seçiyor, millet. Milletin seçtiğine güvenmeyeceksin, memurların kendi aralarında seçtiğine güveneceksin. Yok böyle bir şey.” ANKA