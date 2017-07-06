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Yıldırım’dan Suriyeliler mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, son dönemde artış gösteren "Suriyeliler huzursuzluğu" konusunda vatandaşları 'serinkanlı olmaya' davet etti. Yıldırım “Misafirperverliğimize laf getirecek davranışlardan kaçının. Haddini aşıp taşkınlık yapan, suç işleyen kendisini hâkim önünde, gerekirse sınır dışında bulur” diye konuştu. Yıldırım ayrıca "Nitelikli kardeşlerimize (Suriyelilere) vatandaşlık vereceğiz" dedi.

08:076 Temmuz 2017
Gündem
Yıldırım’dan Suriyeliler mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, son dönemde artış gösteren "Suriyeliler huzursuzluğu" konusunda vatandaşları 'serinkanlı olmaya' davet etti. Yıldırım “Misafirperverliğimize laf getirecek davranışlardan kaçının. Haddini aşıp taşkınlık yapan, suç işleyen kendisini hâkim önünde, gerekirse sınır dışında bulur” diye konuştu. Yıldırım ayrıca "Nitelikli kardeşlerimize (Suriyelilere) vatandaşlık vereceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Suriyeli sığınmacılar konusunda gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Habertürk’ten Bülent Aydemir’in aktardığına göre; Başbakan Yıldırım, vatandaşları serinkanlı olmaya davet ederken, “Misafirperverliğimize laf getirecek davranışlardan  kaçının” dedi.  Yıldırım, Suriyelilere  de “Haddini aşıp taşkınlık yapan, suç işleyen kendisini hâkim önünde, gerekirse  sınır dışında bulur” mesajını verdi.

“SURİYELİLERE VATANDAŞIK VERECEĞİZ AMA”

“Suriyelilere vatandaşlık verecek misiniz?” sorusu üzerine ise Başbakan, şunları söyledi: “Türkiye, Suriyeli mültecilere güvenli bir liman olarak kapısını açtı. Vatandaşlık kazanmanın şartları kanunlarla belirlenmiştir. Bu şartların başında da kuşkusuz edepli olmak, milletine, devletine bağlılık gelecek. Sınırlarımızda geçirdikleri süre onlar için ciddi bir sınavdır. Mülteciler arasında iyi eğitim almış, ülkesinde kariyer sahibi çok değerli kişiler de bulunuyor. Akademisyenler, bilim adamları, hekimler de var. 3 milyondan fazla sığınmacı içinden, ince eleyip sık dokuyarak belirlediğimiz nitelikli kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz. Ancak haddini aşanlar da hak ettikleri şekilde hukuk önünde cezalarını alır. Gerekirse bu kişileri sınır dışı dahi ederiz. Bundan kimsenin  şüphesi olmasın. Sapla samanı karıştırmamak lazım.”

Vatandaşlık verilecek kişilerin milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek durumları bulunup bulunmadığının ciddi şekilde araştırıldığını belirten Yıldırım; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri  Genel Müdürlüğü'nün  bu konuyla ilgili koordineli  çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Böyle ciddi bir çalışma neticesinde kimseye ayrıcalık tanınmasının, kamu huzurunu bozacak kişilere vatandaşlık verilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum. Türkiye bir hukuk devleti. Vatandaşlarımız eğer  bir taşkınlıkla karşılaşırlarsa  derhal güvenlik güçlerine bildirsinler. Emin olsunlar ki  gereği hemen yapılacaktır” dedi.

Son güncelleme: 08:0806.07.2017
SIRADAKİ HABER
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