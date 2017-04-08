Yıldırımın düştü, 15 inek telef oldu

Mardin’in Savur ilçesinde büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırımın isabet etmesi sonucu 15 inek telef oldu.

Olay, köyün 10 kilometre uzaklıktaki merada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başkavak köylülerin ineklerini meraya götüren çoban, hayvanları otlatırken yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu Canlar, Mencioğulları, Tar, Kaya, Balıkçı ve Erdoğan ailelerine ait 15 büyükbaş hayvanı telef oldu.

Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine giden köylüler, hayvanların tamamının telef olduğunu görünce büyük bir şok yaşadılar.

Köylülerden Mehmet Balıkçı, “Çiftçilik ve hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Tüm sermayem bu ineklerdi. Başka gelir kaynağım yok. Bu ineklerin sütlerini satarak geçimimi sağlıyorum. Devletimizin yardımlarını bekliyorum” dedi.

5 ineği telef olan Hacı Şeyhmus Kaya, “Bizler hayvancılıkla geçinen insanlarız. Hayvanlarımızın telef olması bizleri büyük zarara uğrattı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şuan sadece yetkililerden yardım istiyoruz. Allah rızası için bize yardım etsinler” dedi.

İHA