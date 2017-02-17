Başbakan Yıldırım: MHP ile ortak etkinlik yürütebiliriz

Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz gün Rum lider Anastasiadis'in görüşmeleri terk etmesi ile ilgili olarak, "Anastasiadis sinirlenip kapıyı çarpıp çıkmış, haberler yayılınca da yok ben sigara içmeye çıktım dedi" şeklinde bir açıklama yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'AKP-MHP ortak referandum çalışması yapabilir' açıklamasına ilişkin MHP ile ortak etkinlik yürütebiliriz" dedi.

Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz gün Rum lider Anastasiadis'in görüşmeleri terk etmesi ile ilgili olarak, "Anastasiadis sinirlenip kapıyı çarpıp çıkmış, haberler yayılınca da yok ben sigara içmeye çıktım dedi" şeklinde bir açıklama yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'AKP-MHP ortak referandum çalışması yapabilir' açıklamasına ilişkin MHP ile ortak etkinlik yürütebiliriz" dedi.

Resmi ziyaretler kapsamında Malta’ya giden Başbakan Binali Yıldırım, ortak basın toplantısında Malta Başbakanı ile kameralar karşısına geçti. Türkiye ile Malta ilişkileri üzerine açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, “Malta’nın demokrasiye desteğini takdirle karşılıyoruz. AB ile Türkiye arasındaki mültecilerin durumuyla ilgili bugün yaşanan sorunları da ele aldık.” dedi.

Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları;

Malta’nın AB dönem başkanlığı içerisinde AB-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve güncellenmesine karar verilen Gümrük Birliği anlaşmasının çalışmalarına başlanmasını ümit ediyoruz. Sayın Başbakanın gereken desteği vereceğinden eminiz.15 Temmuz’da Türkiye’ye ve Türk hükümetine destek vermelerini takdirle karşılıyoruz.

MÜLTECİLER

Sayın Başbakan ile mülteci sorununu ve Suriye’de barışın tesis edilmesi siyasi çözümün bulunması konularını ele aldık. Bu konuda müşterek olarak neler yapabileceğimizi etraflıca değerlendirdik. Malta geleneksel bir denizci ülkedir, dünyanın 3. büyük gemici ülkesidir. Denizcilik alanındaki mevcut işbirliğimizin devamı konusunda teyitleştik.

KIBRIS KONUSU

Kıbrıs’la ilgili görüşmeler, BM gözcülüğünde sürüyor. Geçtiğimiz gün Anastasiadis sinirlenip kapıyı çarpıp çıkmış, haberler yayılınca da yok ben sigara içmeye çıktım dedi.

TÜRKİYE’DE TUTUKLU GAZETECİLER

Acaba merak ediyorum, Türkiye’de ne kadar göçmen var, Avrupa’da ne kadar göçmen var, biri bana bunun cevabını versin. Türkiye 3 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor. Başkaları ne yapıyor, aferim deyip uzaktan bakıyor. Türkiye DAEŞ ile PKK ile FETÖ ile amansız mücadele veren bir ülkedir. Hangi Avrupa ülkesinin Meclis’i bombalandı.Hangi Avrupa ülkesinde tanklar insanların üstünden geçti.

AB’YE BASINLA İLGİLİ FASILLARI AÇIN ÇAĞRISI

Basın özgürlüğü evrensel bir haktır. Genelde insanların görüşlerini ifade etmeleri evrensel bir haktır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hakkı Türkiye’de herkes sonuna kadar kullanıyor. Basın özgürlüğü ayrı bir şey, basın özgürlüğü kisvesi altında terör faaliyeti yapmak ayrı bir şey. Bir basın kartı alıp teröristlere lojistik destek sağlamak, basın özgürlüğü ile izah edilen bir şey değildir.AB üyeliği için 23 ve 24. fasılları AB açsın, ne söyleyeceklerse cevabını verelim. Hariçte gazel okumak olmaz. Bu fasıllar açılsın, biz bu konuyla ilgili ne varsa konuşmaya hazırız.”