Yıllar önce sakladığı paraları bulduğuna sevinemedi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kadın ev almak için sakladığı paraları, evini taşırken buldu. Ancak kadın, paralar tedavülden kalktığı için biriktirdiği paraları bulduğuna sevinemedi.

Yıllar önce biriktirdiği paraları evini taşırken bulan Resmiye Kocaman (55) adlı kadın tedavülden kalkan paraları bulduğuna sevinemedi. Sakladığı paraları taşınırken bulduğunu ama bulduğuna sevinemediğini kaydeden Kocaman, “Taşınırken bu paraları bulduğuma sevinemedim, hala daha sevinemiyorum, çok üzülüyorum. 10 tane 100 bin liralık banknot biriktirmiştim. Ev alacaktım, unutuldu kaldı. Taşınırken ortaya çıktı. Bankalara da gittim ama bana yardımcı olmadılar. Çok mağdurum. Bütün bankalara gittim, İstanbul'daki bankalara gittim bana yardımcı olmadılar” dedi.

“ZOR ZAMANIMDA BULAMADIĞIMA ÜZÜLÜYORUM”

Merkez Bankası'na parayı vermeye hazır olduğunu da kaydeden Kocaman, “Geçerli paralarla değiştirilmesi talebim var. Ben bu paraları baştan bulamadığım için çok üzüntülüyüm. Zor zamanımda bulamadığım için hala daha üzülüyorum. Ben 22 sene kirada oturdum keşke o paraları bulaymışım da birkaç tane ev alaydım kendime. Bu paraları merdiven altında bir yerim vardı. Lazım olmayan eşyaları oraya koyardım. Taşınırken bir baktım bir paketin içerisinde buldum ve bulduğuma sevinemedim. Nereden çıktınız, dedim, zaman geçti dedim, belediye başkanına da gittim kimse bana yardımcı olmadı. Gece uykularım kaçtı, Cumhurbaşkanımız ne olur bana yardımcı olsun. Çok zor durumdayım. Tedavi olmak istiyorum olamıyorum” diye konuştu.

İHA