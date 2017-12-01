Yılmaz Büyükerşen’e saldırı davasında tüm sanıklar serbest

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i darp ettiği ileri sürülen 3 sanık, yargılanmalarının ilk duruşmasında serbest bırakıldı.

29 Temmuz 2017 tarihinde Başkan Büyükerşen’e yönelik saldırı sonrasında gözaltına alınan Mahfuz Banlı ve 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yargılanmasına 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen katılmazken, tutuklu sanıklar ve olay esnasında Başkan Büyükerşen'in yanında bulunan Kemal Aydoğmuş ve avukatlar katıldı.

Duruşmada kendisini savunan sanıklardan Mahfuz Banlı ise “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olay günü hocayı görünce ona doğru gittim. Hatta önümü ilikledim. Eline doğru eğildim. Ancak elini vermedi. Çay içmeyi teklif ettim. Kabul etmedi. ‘Başınıza yıkarım, pislikler' gibi sözler söyledi. Bu arada tokat sesi gibi bir ses duydum. Ancak benim suçlamaların hiçbiri ile alakam yoktur” diye ifade verdi.

“Müvekkilim olaydan sonra kaçmamıştır”

Sanık avukatı Cem Duman ise, “Olay sonrasında müvekkilimin kaçma gibi bir durumu yoktur. İki saat boyunca orada durmuş, sonra iki ay önce davet edildiği düğüne gitmiştir. Polisler tarafından orada yakalanmıştır. 4 aylık tutuklu kaldığı süre nazara alınarak suçlara iştiraki olmadığından tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” şeklinde savunma yaptı.

İLGİLİ HABER Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı

Şahsın Belediye Başkanı olduğunu bilmiyordum”

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e tokat attığı iddia edilen sanık Yunus M. ise yaptığı savunmada şunları söyledi:

“Olay günü dayım olan Mahfuz Banlı'nın yanındaydım. İki şahsa doğru dayım gitti. Ben de arkalarından gittin. Yalnız bu şahıslardan birinin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu polis merkezinde öğrendim. Dayım sahsı çay içmeye davet etti. Şahıs dayıma, “Ben senin çayını içmem pislik herif” dedi. Birkaç adım attı. Sonra dönüp “sandalyeleri kaldırmazsan burayı sizin başınıza yıkarım” dedi. Bundan sonra ben şahsa vurdum. Vurduğum şahsın yanındaki şahıs elini beline atınca ben de üzerimdeki kurusıkı tabancayı çekerek kurma kolunu geri doğru çekip bıraktım. Ancak onlara doğru doğrultmadım. Ya da tehdit içerikli bir söz söylemedim.”

Diğer tutuklu sanık Y.E.A. ise suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

“İlk ifademde yanılmışım”

Olayda Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in yanında olan Kemal Aydoğmuş ise, ilk ifadesinde yanlış beyan verdiğini söyledi. Aydoğmuş, duruşmadaki ifadesinde şunları söyledi:

“Ben ilk ifademde her ne kadar başkanımıza vuran şahsın Mahfuz Banlı olduğunu söylemişsem de sonradan kamera görüntüleri incelediğimizde vuran şahsın da Mahfuz Banlı değil, tabanca çeken şahsın olduğunu anladım. Tabanca çekildiği sırada küfür edildiğini hatırlamıyorum. Ancak uğultulu birşeyler söyleniyordu.” İfadelerin ardından mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verirken, Başkan Büyükerşen’in dinlenmesi için duruşmayı 15 Mayıs 2018’e erteledi. (İHA)