Yılmaz Özdil’in 20 gün önce yazdığı ‘kehanet’ yayına girdi

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in 14 Mart tarihli “Kehanet” başlıklı yazısı doğru çıktı. AKP’nin referandum için “Avrupa bize karşı” mesajlı klibi sosyal medyaya düştü.

Gazetemizin yazarı Yılmaz Özdil, 14 Mart 2017 tarihli köşe yazısında Hollanda ve Almanya ile yaşanılan gerginliklerin referandum için “kontrollü bir kriz” olduğuna atıf yapmıştı. Özdil, yazısında AKP'nin referanduma kısa bir süre kala bir reklam filmini yayına vereceğini ve filmde “Tüm Avrupa Türkiye'ye karşı” mesajının işleneceğini iddia etmişti.

Özdil'in “kehanet” adını verdiği yazısı gerçek çıktı. AKP'ye yakın sosyal medya hesaplarından yayınlanan klipte, tıpkı yazıda belirtildiği konu işlendi.

Yazıda dikkat çeken bir diğer nokta da klibin Avrupa ile yaşanılan krizlerden öce çekilmiş olmasıydı. Özdil yazısında, “Ne zaman çekildi bu reklam? Tee şubat ayı başında çekildi.Tam tarih vermek gerekirse, asrın liderimiz henüz referandum kararını onaylamadan bir hafta önce çekildi. Ortada fol yok yumurta yokken, şubat ayı itibariyle Hollanda ve Almanya’yla aramızda hiçbir sorun yokken, kriz emaresi yokken, hükümetimizin Avrupa’da mağdur edileceğine dair en ufak bir sinyal yokken, hatta bu konuda beklenti yokken, ihtimal bile yokken…Tee şubat ayı başında bu “milli mağduriyet” reklamı hangi muhteşem öngörüyle çekildi?” ifadelerini kullanmıştı.