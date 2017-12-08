Yılmaz Özdil, Kudüs krizinde Ahmet Davutoğlu’nu es geçmedi!

Yılmaz Özdil ABD'nin tansiyonu yükselten Kudüs kararını Halk Arenası'nda yorumladı. AKP'nin Filistin'i bile böldüğünü kaydeden Özdil "Ben Arafatçıyım sen Hamasçısın" dedi. AKP'nin Ortadoğu politikasına eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kitabından alıntılar yapan Özdil, okuduğu bölümler için "Bunu bildiri yap İsrail'e at Kudüs'ü bırak Alaska'ya taşınır" dedi.

Halk Arenası’nda Uğur Dündar’ın konuğu olan usta yazar Yılmaz Özdil, ABD’nin Kudüs kararını da değerlendirdi.

Özdil,eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik” kitabından Ortadoğu politikasına ilişkin ilginç anektodlar paylaştı. Davutoğlu için “Stratejik Ahmet” ifadesini kullanan Yılmaz Özdil, alıntıların ardından esprili bir dille “Bunu bildiri yap Kudüs’ü bırak Alaska’ya taşınır” dedi.

İşte Yılmaz Özdil’in özetle Kudüs yorumları…

“HALİFE CİHAT ETTİĞİNDE ARAPLAR İNGİLİZ GENERALİNE PEYGAMBER DİYORDU”

Yarın 9 Aralık. 100 yıl önce bugün Kudüs’ten çıkarıldık. Kudüs bizimdir. Ama bugün Kudüs adına eylem yapanların bundan bihaber olduğunu düşünüyorum. Müslümanlar bir aradayız filan. Kudüs’te İngilizlerle vuruşurken halife cihat ilan etmişti, Araplar bizi sırtımızdan bıçakladı. Arap denilen insanların ihanetinin sonucudur bu. Halife cihat ettiğinde Araplar, Kudüs’ü alan İngiliz generaline “peygamber” diyordu. Vahabiler öyle görüyordu. Ne Kudüs’ü kardeşim.

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“SEN DE BAŞKENT İLAN ET”

Asrin liderimiz “İslam alemi ayağa kalktı” diyor. Hangi İslam alemi? Kaddafi vardı bunu sen linç ettirdin! Kaddafi’nin öldürülmesinde payımız var. Mısır’a bakıyorsun. Mübarek’ten Mursi’ye parmaklıklara tıkıldı. Parmağımız var. Katar sokağa çıkamıyor. Arabistan’da çarşı karışmış. Hangi Arap aleminden bahsediyorsun. Kimle konuştun? Malezya. Filistin’i bile böldünüz? Ben Arafatçıyım sen Hamasçısın. 1,5 milyar İslam alemi 7 milyon İsrail’e karşı ne yapıyor. Sen de başkent ilan et. Başkent olacaksa Filistin halkının da menfaati var. 1947’den beri başkent diyor. ABD tanıdı, bizimkiler isyan ediyor. ABD’ye çıkar sesini. Sesini çıkardın adamlar vizeyi kesti. İngiltere’ye gıkını çıkarsana!

AKP MİLLETVEKİLLERİ DE GEMİDEYDİ

Mavi Marmara’da insanlarımızı öldürdüler. Gemilerde 32 ülkeden insan vardı. O gemide kimin olduğunu biliyorlar, bunu kim verdi? Antalya’dan ayrılana kadar gemi Türk bandıralıydı. AKP milletvekilleri vardı gemide. Baskın oldu milletvekilleri yok. Obama başkanlığı bıraktı İsrail’le barıştık. Obama gitti one minute bitti.

ANLAŞMANIN ALTINDA KUDÜS İMZASI VAR

Bu kadar tiyatrodan sonra ne kadar istiyorsunuz dediler. 20 milyon dolarlık anlaşmanın altında iki başkent adı var. Parayı vereceğiz sesinizi keseceksiniz. Türk tarafının imzası Ankara, İsrail’in ki Kudüs.

5 YIL SONRA ELÇİLİK AÇARLAR

20 milyon dolara helalleştik şimdi tantana yapıyorlar 5 yıl sonra büyükelçilik açacaklar.

AHMET DAVUTOĞLU’NUN KİTABINDAN İLGİNÇ ALTINTILAR

Yılmaz Özdil, konuşmasının devamında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik” kitabından Ortadoğu politikasına ilişkin ilginç anektodlar paylaştı.

DAvutoğlu için “Stratejik Ahmet” ifadesini kullanan Yılmaz Özdil, alıntıların ardından esprili bir dille “Bunu bildiri yap İsrail’e at Kudüs’ü bırak Alaska’ya taşınır” dedi.