Yılmaz Özdil: Nisan ayında referandumu CHP istedi diyecekler

Türk basınının usta kalemi ve yazarı Uğur Dündar, Halk Arenası'nı geçtiğimiz günlerde kundaklanan, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yapıyor. Konukları arasında bulunan usta yazar Yılmaz Özdil, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum ile ilgili çok önemli tahminde bulundu

Türk basınının usta kalemi ve yazarı Uğur Dündar, Halk Arenası'nı geçtiğimiz günlerde kundaklanan, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yapıyor. Konukları arasında bulunan usta yazar Yılmaz Özdil, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum ile ilgili çok önemli tahminde bulundu

Duayen Gazeteci Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programına katılan SÖZCÜ Gazetesi’nin usta yazarı Yılmaz Özdil, referanduma doğru gidilirken başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere AKP’nin yapmış olduğu ve birbiriyle çelişen açıklamalardan örnekler verdi.

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Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisini çok sevdiğini söyleyen Özdil, “Binali Bey en çok beni mahkemeye vermiştir” dedi. Özdil yaptığı açıklamada, “Hatırlarsınız Lübnan’a asker gönderdiğimiz dönemi. Ben o ara öğrendim ki, Binali Bey’in oğlu İzmir’de askerlik yapıyor poligonda. Ben de o ara bir yazı yazdım. “Lübnan’a asker gönderiyoruz, Telekom’u satıyoruz, Ulaştırma Bakanı’nın oğlu İzmir’de kebap yapıyor” dedim. O gün Binali Bey’in oğlunu gemiye bindirip Lübnan’a gönderdiler. Binali Bey’in oğlu benim sayemde askerliğini Lübnan’da gemide yaptı” dedi.

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Özdil, ”Bir süre sonra benim tahminim Nisan’a girdiğimizde falan diyecekler ki bu referandumu CHP istedi” diyerek salonda ve ekranda bulunanlara uzun süre kahkahalar attırdı.