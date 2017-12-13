Yılmaz Özdil önerdi 5 gün sonra Cumhurbaşkanı açıkladı…

Yılmaz Özdil "Kudüs'ü İsrail başkent ilan ediyorsa, Filistin de etsin" dedi, 5 gün sonra benzer bir açıklama İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyorum” şeklindeki açıklamasının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz hafta yapılan ve İslam dünyasında deyim yerindeyse bomba etkisi yaratan bu açıklamanın ardından, dünya siyaset kulisleri de karıştı. Türkiye’nin çağrısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı da İstanbul’da olağanüstü toplandı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Trump’ın hamlesine karşı yeni bir hamleyle karşılaşarak “Kudüs’ü, Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü “Amerika’nın bu açıklamasından sonra barış zemini başka türlü canlı tutulamaz. İsrail’in dünyayı oyalamasına prim verilmemelidir. İşgal edenle, edilen arasında tarafsız kalmak zulme destek vermektir. Bunun için en azından Filistin’in uluslararası anlaşmalara dahil olma süreci hızlandırılmalıdır. İslam ülkeleri olarak, Filistin devletinin tam temsili konusunda daha güçlü bir irade ortaya koymalıyız. Bugün buradan bunun çıkması gerekmektedir. Amerika’yı attığı bu hukuk dışı adımdan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz. Arabuluculuk vasfını tamamen yitiren Amerika’nın yerine, dünya barışı için sorumluluk üstlenmelerini bekliyoruz. Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum.” dedi.

İLGİLİ HABER İstanbul'daki zirvede Kudüs için kritik karar! | Son dakika haberleri

YILMAZ ÖZDİL CUMA GÜNÜ ‘ÖNERMİŞTİ’

Erdoğan’ın bu açıklaması akıllara zirveden 5 gün önce yani geçtiğimiz hafta cuma günü Halk Tv’de ekrana gelen Halk Arenası programında Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil’in açıklamalarını getirdi. Özdil, Filistin konusunun da tartışıldığı programda “Mesela (İsrail) ben burayı başkent yapacağım diyor. Eee sende yap…” diye çağrıda bulunmuştu.

“KAFAYI ÇALIŞTIRMAK LAZIM”

Programda İslam aleminin paramparça haline dikkat çeken Özdil şunları söylemişti: “Mesela Filistin’e bakıyoruz. Kardeşim siz Filistin’i bile böldünüz. Mesela ben kendi payıma Arafatçıyım sen Hamaslısın. Filistin bile bölünmüş. İslam alemi paraçparça olmuş. Mesela (İsrail) ‘ben burayı başkent yapacağım’ diyor. Eee sende yap. Bu bizim haddimize değil. Bunu bizim büyük diplomatlarımızın konuşması lazım. İşte silahlı kuvvetlerden Balyoz’dan atılan subayların kafa yorması lazım ama İsrail yapıyorsa Filistin de yapsın başkent… Buraya kırmızı çizgi falan diyorlar. ‘Niye kırmızı çizgi?’ desen tarif edemez. Yani orası bir başkent olacaksa bana göre orada Filistin halkının da menfaati var. Aslında bunu manipüle edebilmek kullanabilmek için biraz kafayı çalıştırmak gerekir. Adam buraya 1947’den beri başkent diyor. Bugün demedi ki…

Çocuk mesela dizini vurur masaya, biz masayı döveriz. Onun gibi…”