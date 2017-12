Yılmaz Özdil, Reza Zarrab’ı anlatırken hem eğlendirdi hem düşündürdü

ABD'de devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olduğu "Hakan Atilla davası" Halk Arenası'nda gündeme geldi. Yılmaz Özdil, "Reza'nın İran'a gönderdiği her kuruş Türk milletinden çalınmıştır. İhracat yapma fırsatımız çalınmıştır. Halk Bankası'ndan azalan her para ihraç malımızın çalınmasıdır" dedi. Yılmaz Özdil'in kendine has üslubu ile salonu kırdı geçirdi.

Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası’nda usta yazar Yılmaz Özdil’in konuyla ilgili açıklamaları özetle şöyle:

“NİYE TUTUKLADILAR KARDEŞİM?”

Hayırsever vatandaşımızı tutukladılar. Neden kardeşim? Ticari deha. Merak ediyorum. bütün dünya bu davaya odaklanıyor. Sadece Türk hükümeti ile ilgili bir dava değil, İran ambargosuyla ilgili. Dünya çapında bir mesele. Dünya çağında bir organizyonun profili çıkarılıyor. Ceza alması söz konusu olan sadece Türk bankası değil. İngiliz, Alman bankaları da ceza aldı. Öyle bir izlenim sunuyorlar ki; sanki bütün dünya bizim üstümüze geliyor. Bu davada ne olacak diye beklerken MAN Adası nerden çıktı? Bırak şu davayı izleyelim. Bu dava varken dava, açıklama vb. hani Rıza!

SANKİ İRAN HALKI AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Sarraf davasının sebebi İran ambargosu. Flu bir durum var. Ambargoyu tanımak zorunda değiliz diyor. Ambargo öyle anlatılıyor ki sanki İran halkı açlıktan ölüyor. Öyle bir şey söz konusu değil. İran nükleer silah yapıyor. Bunu kolaylaştıracak maddeler için ambargo var. Para gönderemezsin diyor.

AMBARGOYU EN ÇOK TÜRKİYE’NİN İSTEMESİ GEREKİR

İran’a ambargo uygulanması komşu devlet olarak bize ticaret sağlar. Ambargoyu en çok Türkiye’nin istemesi gerekir. Nükleer silah en çok bizi tehdit eder. Benzerini Küba’da yaşadık. Rusya’ya karşı nükleer silah inşa ettiler Türkiye’ye.

REZA’NIN GÖNDERDİĞİ HER KURUŞ TÜRK MİLLETİNDEN ÇALINMIŞTIR

Reza’nın İran’a gönderdiği her kuruş Türk milletinden çalınmıştır. İhracat yapma fırsatımız çalınmıştır. Halk Bankası’ndan azalan her para ihraç malımızın çalınmasıdır.

“İDDİA EDİYORUM…”

İddia ediyorum Reza yırtsın gelsin “Türkiye seninle gurur duyuyor” derler.

KALE GİBİ BİR TEK BANKA KALDI

AKP geldiğinde bankaların yüzde 95’i bizimdi. Bugün ise Türk bankacılık sisteminin yüzde 75’inden fazlası yabancı sermaye. Yabancı bir banka kamu ortaklığı bir bankayı satın aldı. Bu bankanın iktisadi yön raporunu köşeme koydum. Sabah’tan kovulmama sebep olan şeylerden biri budur.

Türkiye’de kale gibi bir banka kaldı. İşbankası; Mustafa Kemal tarafından kuruldu. Hayatı boyunca bir banka kurdu ve kirlenmedi. Nedeni de CHP’nin dokunmadığı payı. Türk halkına soruyorum. O CHP payı AKP payı olsaydı ne olurdu?

Uğur Dündar, “İyi ki CHP var” karşılığını verdi. Dündar, “CHP’yi eleştiriyoruz. Demokratik katkımız olsun diye bunu söylüyoruz” dedi.

BANKALARIMIZ PEŞKEŞ EDİLDİ

Yılmaz Özdil daha sonra şöyle devam etti: “ABD’deki davayı bırakın. Bankalarımız 29 yaşında eğitimsiz bir rüşvetçiye peşkeş çekildi. Türk milletinin bu şuura sahip olması gerekir.”

SÖZCÜ DAVASININ OMURGASI REZA ZARRAB’TIR

SÖZCÜ davasının omurgası aslında Reza Zarrab hırsızıdır. Manşetten ve köşelerden Türkiye’yi soyduğunu yazdığımız için FETÖcü suçlamasıyla yargılanıyor.

Sarraf bizim açımızdan hırsız. AKP açısından uluslararası casus. Bir casus yargılanıyor. New York’taki davada niye AKP’li gazeteci yok.