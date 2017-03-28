Yılmaz Özdil’den gazetecilik dersi

Türkiye'nin en değer verilen isimlerinden gazeteci yazar Yılmaz Özdil, Halk TV'de Can Ataklı'nın 'Yazı İşleri' programına katıldı. Özdil, canlı yayında çok merak edilen sorulara yanıt verdi.

Açıklamalarında sert medya eleştirileri yapan Özdil, Yandaş gazete nedir, FETÖ’cü gazeteciler kimlerdir, liboş tabiri nereden çıktı, yüklü paralar döktüğü halde neden güçlü bir medya kurulamadığına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Özdil, yakın basın tarihini örnekler vererek anlatarak adeta gezetecilik dersi verdi.

Ataklı sorularına Özdil’in hayranlarının en çok sorduğu ‘Yılmaz Özdil kaç kişi ile çalışıyor’ sorusu ile başladı. Ataklı’nın ‘Bu kadar arşiv bilgiler, tarihi bilgiler kimsenin aklına, gelmeyen bilgileri nasıl topluyorsunuz’ sorusunu Özdi ‘Gazetedeki arkadaşlarım da bilir ki ben tek başıma çalışırım. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bizim nasıl iyi yazdığımızı değil bu kadar imkanlar varken diğerlerinin nasıl bu kadar kötü yazdığını merak etmeleri gerekir. Bu kadar teknoloji bu kadar arşiv imkanı varken nasıl bu kadar kötü yazılır hakikaten insan merak ediyor’ diyerek yanıtladı.

‘RECEP TAYYİP ERDOĞAN 150 MİLYAR DOLAR HARCASA DA İYİ BİR GAZETE YAPAMAZ’

Ataklı’nın ‘Bana göre zaten gazetecilik bitti. Soru sormadığın zaman gazetecilik yok. Şu anda iktidarın, özellikle de Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük özelliği kendisine soru sordurtmuyor. Sorular ya önceden verilmiş oluyor, ya da otokontrol olarak zaten bunu sormayalım durumu doğuyor. Dün akşam şöyle başladı( show tv’de dün Erdoğan’ın konuk olduğu programı kastedrek) soran arkadaş. Zatı Devletleriniz diyerek programa başladı’ demesi üzerine Özdil şöyle konuştu:

Temel bir mesele var. AKP’li MHP’li CHP’lik bir mesele değil. Recep Tayyip Erdoğan isterse 150 milyar dolar harcasın iyi gazete yapamaz. Çünkü biat kültüründen gazeteci çıkmaz. Para karşılığı biat eden bir insanın gazeteci olması beklenemez…