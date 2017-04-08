Yılmaz Özdil’den herkesi ağlatan İzmir Marşı’nın hikayesi…

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programına konuk olan usta gazeteci Yılmaz Özdil, Binali Yıldırım'ın CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt'a söylemiş olduğu sözlere ithafen cevap verdi.

İzmir Marşı’nın hikayesini anlatan ve başta usta sanatçı Müjdat Gezen ile duayen gazeteci Uğur Dündar’ı duygulandıran Özdil, stüdyo ve ekran başındaki birçok izleyiciye de duygu dolu anlar yaşattı.



Bu hikayenin ardından ise konuya son noktayı Uğur Dündar koydu; İşte bu kahramanların kurduğu cumhuriyeti oyluyorlar…

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