Yılmaz Özdil’den Lozan yorumu: AKP’yle Türkiye’nin devlet politikaları imha edildi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretindeki Lozan Antlaşması ile ilgili sözlerine ilişkin "AKP ile beraber Türkiye'nin devlet politikaları imha edildi. Türk devletinin politikaları imha edildi. Nasıl değiştireceğiz onlar da bilmiyor. Sorgulamamız gereken AKP asıl" dedi. Özdil, "Benim bildiğim Lozan Antlaşması'nın değiştirilecek tarifi yok. Lozan Pastanesi'ndeki supangle kadar bilirler Lozan'ı" ifadelerini kullandı.

65 yıl sonra ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı resmi bir ziyaret için Yunanistan’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopulos ile ortak basın toplantısında Lozan tartışması yaşandı. Erdoğan Lozan Antlaşması’nın güncellenmesi gerektiği görüşünü yineledi, Pavlopulos’un yanıtı “Antlaşmayı gözden geçirme ya da değiştirme gibi bir kavramı kullanmıyoruz” oldu.

Lozan tartışması Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası’nda da gündeme geldi. Uğur Dündar, Lozan Antlaşması ile ilgili SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’in görüşlerini sordu.

Yılmaz Özdil özetle şöyle dedi:

Benim bildiğim Lozan Antlaşması’nın değiştirilecek tarifi yok. Lozan Pastanesi’ndeki supangle kadar bilirler Lozan’ı.

DİNLİYOR GIKI ÇIKMIYOR

Lozan meselesinde iki şey dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanımız güncellenmesini istedi Yunanistan “yetkim yok” dedi. Parlamenter ülkelerde yetkiler sınırlıdır. Yunan Başbakanı “yetkim sınırlı” deyince rahatsız hissettim. Çipras’la basın toplantısında Çipras “Yunanistan’daki Müslümanlar ama Türkiye’deki Yunanlılar” dedi. Bizimkinde tık yok, Cumhurbaşkanımız bir şey demedi. Dinliyor gıkı çıkmıyor. Lozan olarak baktığı konu Ayasofya’yı açarız filan….

Lozan’ı güncellemekten bahsediyor. Lozan Yunanistan tarafında imzalanmadı. Lozan’ın tek kaybedeni Yunanistan.

YUNANİSTAN’IN POLİTİKASI MİLİM DEĞİŞMİYOR

Yunan devletinin politikası bir milim değişmiyor. Partiler değişiyor ama devlet politikası değişmiyor. Ama bu bizde de böyleydi. AKP ile beraber Türkiye’nin devlet politikaları imha edildi. Türk devletinin politikaları imha edildi. Nasıl değiştireceğiz onlar da bilmiyor. Sorgulamamız gereken AKP asıl.

ONİKİ ADALAR SORUNU

İddia ediyorum. Dışişleri Bakanlığı’na sorsunlar Oniki Adaları sayamazlar. 12 Ada eski yönetimdeki 12 yöneticiden dolayı gelir. Ada sayısı 25 civarındadır. Lozan’ı koruyabilmek için millet şuurunu göstermek lazım.