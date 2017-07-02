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Yine asker, yine zehirlenme

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Celalettin Alkoç Kışlası’nda bulunan 10 asker, gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelerin acil servislerine kaldırıldı.

01:162 Temmuz 2017
Gündem
Yine asker, yine zehirlenme
Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Celalettin Alkoç Kışlası’nda bulunan 10 asker, gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelerin acil servislerine kaldırıldı.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda vatani görevlerini yapmakta olan 10 Mehmetçik, zehirlenme iddiası ile Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servislerine başvurdu. Kışlalarından ambulanslarla alınan Mehmetçiklerin 6'sının üniversite hastanesinde, diğer 4'ünün de devlet hastanesinde, ilk müdahaleleri yapıldı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Acil servisteki hekimlerimizin ilk müdahalelerine göre konu gıda zehirlenmesi olarak gözüküyor. Ancak Mehmetçiklerimiz genel durumları iyi. Gözlem altında tutuyoruz. Birkaç saat sonra taburcu edeceğiz” dedi.

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Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selahattin Kat da 4 askerin aynı şüphe ile hastanelerinin acil servisine getirildiğini ve durumlarında herhangi bir risk bulunmadığı ve gözlem altında tutulduklarını belirtti.

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Öte yandan, askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda bu akşam Mehmetçik'in menüsünde, domates çorbası, patlıcan yemeği ve cacık olduğu öğrenildi. İHA

Son güncelleme: 01:3902.07.2017
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