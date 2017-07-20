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Yine bir cinayet daha! Kadıköy’de hafriyat kamyonu motosikletliyi ezdi

Kadıköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

20:0120 Temmuz 2017
Gündem
Yine bir cinayet daha! Kadıköy’de hafriyat kamyonu motosikletliyi ezdi
Kadıköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İddiaya göre Tanzimat sokakta seyreden Tekin Birgin yönetimindeki 34 JN 4556 plakalı hafriyat kamyonu ile Taş Mektep sokaktan çıkan Volkan Aydemir(36) yönetimindeki 34 YC 6665 plakalı motor iki sokağın kesişiminde çarpıştı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

MOTOSİKLET 2 METRE SÜRÜKLENDİ

Hafriyat kamyonunun altına kalan motosiklet sürücüsü yaklaşık 2 metre sürüklendi. Çevredekilerin uyarılarıyla durdurulan hafriyat kamyonu sürücüsü Tekin Birgin kontak anahtarını alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri lastiklerin altında sıkışan Volkan Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

KAÇAN SÜRÜCÜ 1 SAAT SONRA KARAKOLA GİTTİ

Kamyon şoförünün olaydan yaklaşık 1 saat sonra Göztepe Polis Merkezi’ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Ceset, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından adli tıpa götürüldü.  DHA

Son güncelleme: 20:0520.07.2017
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