Yoğun Salı

Türkiye, yeni anayasa referandumu tartışmaları altında yine yoğun bir 'Salı'ya daha girdi. Bugün Meclis'teki tüm partilerin grup toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Pakistan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Referanduma 47 gün kala tüm gözler yine Ankara'da...

Türkiye, yeni anayasa referandumu tartışmaları altında yine yoğun bir 'Salı'ya daha girdi. Bugün Meclis'teki tüm partilerin grup toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Pakistan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Referanduma 47 gün kala tüm gözler yine Ankara'da...

Türkiye’nin kaderini değiştirecek yeni anayasa referandumuna sayılı günler kaldı. Türkiye 16 Nisan’da sandığa giderek yeni anayasayı oylayacak. 47 gün kalan halk oylaması öncesi siyaset arenası da iyiden iyiye kızıştı. Bugün Meclis’te partilerin grup toplantıları var. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı toplantılarında partililerine hitap edecek. Eşbaşkanları cezaevinde bulunan HDP’de de grup toplantısı ‘telaşı’ var. Liderlerin Meclis kürsüsünden yine önemli açıklamalar yapmaları bekleniyor.

ERDOĞAN PAKİSTAN’A GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pakistan’a gidiyor. Erdoğan’ın ziyaretinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı’nda açıklama yapması bekleniyor. Erdoğan’ın gündeminde yeni anayasa tartışmalarının yanı sıra Suriye ve Irak’taki gelişmelerin

olduğu sanılıyor.

28 ŞUBAT TRAFİĞİ

Ankara’daki bir başka gündem maddesi ise 28 Şubat. Hükümet çevresince ‘postmodern darbe’ olarak adlandırılan 28 Şubat müdahalesinin yıldönümünde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Samsun’da “28 Şubat Darbesi, Toplumsal Etkileri ve Yeni Anayasa Süreci” konulu panele katılıyor.