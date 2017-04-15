Yok artık! Evet mühürlü kuzu

Malatya'da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün tarafından düzenlenen 'En Güzel Kuzu Yarışması' yapıldı. Birbirinden şirin kuzuların boy gösterdiği fuarda bazı kuzuların kulaklarına damga ile 'evet' yazılması ise 'yok artık' dedirtti.

Bu yıl 11”ncisi düzenlenen Doğu ve Güney Doğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı etkinliklerinde 30 kuzu yarıştı. Programda sırasıyla; Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Tahir Macit ve Vali Mustafa Toprak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. Yarışmada, Arapgirli yetiştirici Basri Akkaya”nın kuzusu birinci, Darendeli yetiştirici Abdullah Türkmen’in kuzusu ikinci, Battalgazi yetiştirici Yunus Demirkök “ün kuzusu üçüncü seçildi.

Kuzusu dereceye giren yetiştiricilere çeyrek altın, yarışmaya katılan 30 yetiştiriciye ise hayvan yemi ve hediye çeki armağan edildi. Kulağına mühürle ‘evet’ yazılan kuzu ise ‘referandum göndermesi’ne rağmen dereceye giremedi. (İHA)