YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı

Binlerce aday "YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye merak ederken YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. Açıklamanın ardından ise sonuçlar açıklandı.

Binlerce aday "YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye merak ederken YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. Açıklamanın ardından ise sonuçlar açıklandı.

YÖKDİL sınavı bu yıl ilk kez 5 Mart’ta gerçekleşti. 10 binlerce adayın katıldığı sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak edilirken YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan son dakika açıklaması geldi. Saraç, sınav sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. Ardından sonuçları açıklandı.

YÖKDİL Sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Sonuçların akademisyen ve akademisyen namzeti arkadaşlarımız için hayırlı olmasını dilerim. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 24 Mart 2017



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YÖKDİL SINAV SONUÇLARI

YÖK BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

“Yeni YÖK” olarak başlattığımız “alana özgü” dil yeterliliğini belirlemeye yönelik yeni bir sınav olan YÖKDİL’e 100 bine yakın kişi başvurmuş ve ilk sınav 5 Mart 2017 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Akademinin onlarca yıldır talebi ve beklentisi olan bu sınavı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Sınavın gerçekleşmesinde katkıları olan Ankara ve Anadolu Üniversitemize teşekkür ederim.

Bununla birlikte YÖKDİL sınavının sonuçlarının ilan edilmesine kısa bir süre kala ham sonuçlara baktığımızda YDS’ye göre başarı oranının ciddi bir şekilde yükseldiğini görmekteyiz. Bundaki en büyük amil, YÖKDİL’in “alana özgü” olması ve “alanın terminolojisini” sorgulamasıdır.

Sınavın içeriğine bağlı olarak ortaya çıkan başarı oranına baktığımızda akademi lehine ne kadar isabetli bir karar almış olduğumuz anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan YÖKDİL Sınavına girenlerin çoğunluğunun akademisyen olduğu görülmüştür. Doktora yapmak isteyen öğrencilerimizin önemli bir kısmının ilk kez yapılan bu sınavdan haberdar olmadıkları için sınava giremedikleri de öğrenilmiştir. Doktora yapmak isteyen öğrencilerimizin çeşitli vasıtalarla Kurulumuza yoğun bir şekilde ilettikleri YÖKDİL Sınavının ikincisinin yapılması yönündeki taleplerini ilgili kurullarımızda görüşeceğimizi belirtmek isterim.

Öğrenci ve akademisyen dostu “Yeni YÖK” olarak yükseköğretimde kalite odaklı uygulamalara imza atmaya devam edeceğiz.”