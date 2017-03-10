YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı bu yıl 5 Mart'ta ilk gerçekleşti. Sınava giren adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı bu yıl 5 Mart'ta ilk gerçekleşti. Sınava giren adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Akademik anlamda mesleki yabancı dil sınavı yerine geçen YÖKDİL sınavı bu yıl ilk kez uygulandı. 5 Mart’ta gerçekleşen sınava binlerce aday katıldı. Sınav sonrası adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavın sonuçlarına ilişkin YÖK'ten henüz net bir tarih verilmedi. Sonuçların en geç 20 gün içerinde açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI



DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecek. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) * 100] formülü kullanılacak.