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Yol ortasında kanlı infaz!

Adana'da, Yasin Duran (26) yolda yürürken bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu öldü, yanındaki Fatih Durdu (21) da yaralandı.

20:2527 Kasım 2017
Gündem
Yol ortasında kanlı infaz!
Adana'da, Yasin Duran (26) yolda yürürken bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu öldü, yanındaki Fatih Durdu (21) da yaralandı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi’nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, içinde 4 kişi bulunan siyah otomobilden yoldan yürüyen Yasin Duran ve Fatih Durdu’ya tabancayla ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Duran ve Durdu, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.

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Yaralılardan Yasin Duran, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, Fatih Durdu ise tedaviye alındı.

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Saldırganlar, özel harekât ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı. Adları açıklanmayan 4 şüpheli sorguya alındı.  DHA

Son güncelleme: 20:2827.11.2017
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