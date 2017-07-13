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Yolcu otobüsü yandı! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da, şehirlerarası bir yolcu otobüsünde çıkan yangında çok sayıda yolcu yaralandı.

12:1213 Temmuz 2017
Gündem
Yolcu otobüsü yandı! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da, şehirlerarası bir yolcu otobüsünde çıkan yangında çok sayıda yolcu yaralandı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Şanlıurfa- Mardin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mardin'e giden yolcu otobüsünde Çobanboğazı Mevkisi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün yol kenarına çektiği otobüs, kısa sürede alevler içerisinde kaldı. Yolcuların kendi imkanları ve yoldan geçen sürücüler tarafından tahliye edildiği yangın ihbarı üzerine bölgeye kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda yolcunun yanık nedeniyle yaralandığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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