Çankırı'da 18 yaşındaki bir genç, yolda bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti.

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki M. Enes Demiröz, evlerine yakın bir bölgede yolda yürürken yerde deste halinde para gördü. Paraları yerden alan Demiröz, ilçede bazı kişilere para kaybedip kaybetmediklerini sorarak paranın sahibini aramaya başladı. Bulduğu paranın sahibine ulaşamayınca polise haber veren M. Enes Demiröz, 10 bin lira olduğu tespit edilen parayı tutanak karşılığında polise teslim etti. Bir süre sonra D.Ş. adlı vatandaş, yolda parasını kaybettiğini belirterek polis karakoluna başvurunca paranın sahibi bulunmuş oldu. Parasını teslim alan vatandaş, M. Enes Dömiröz’e teşekkür ederek, ”Günümüzde bu tür insanların olması beni çok mutluluk etti. Bu örnek davranışı için bu kardeşimize teşekkür ederim. Helal paraydı ve geri döndüğü için çok mutluyum” dedi.

İHA