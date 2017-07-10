Yolda karşılaştı, kurşun yağdırdı!

Adapazarı'nda, 31 yaşındaki Aykut Bayrak, yolda karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan H.H.K.'nın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi ise seken kurşunlardan birinin isebet etmesiyle yaralandı.

Olay akşam saatlerinde, Adapazarı Karaağaç Bulvarı’nda meydana geldi. H.H.K aralarında husumet bulunan Aykut Bayrak ile yolda karşılaştı. Tabancasını çıkaran H.H.K. kurşun yağdırdı. Aykut Bayrak vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, seken kurşunlardan birinin isabet ettiği Vedat K. da yaralandı.

Yaralılar olay yerine yakın özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Vedat Bayrak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan H.H.K olay yerinden kaçmak isterken, motorize trafik ekipleri tarafından yakalanarak, cinayet büro ekiplerine teslim edildi. Bayrak’ın hayatını kaybettiğini duyan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Çevik kuvvet ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.