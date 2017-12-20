Yönetmen Ali Avcı’nın evinde yakalanan akademisyen hakkında mütalaa verildi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12'si tutuklu 22 sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıklar hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, aralarında “Uyanış” filminin yönetmeni Ali Avcı’nın evinde 13 Temmuz 2017’de yakalanan ve mahkeme kararıyla ismini değiştiren Yrd.Doç.Dr. Fatih (Fetullah) Karabiber’in de bulunduğu, 22 sanık hakkında, “Terör örgütü üyeliği” suçundan 15’er yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaada, “Üniversitelerde, değişik alanlarda akademik olarak görev yapan örgüt mensuplarının, örgüt tarafından mahrem yapılar sayılan, askeri ve polis okullarında, akademilerindeki öğrencilere, orda görev yapan subay ve astsubaylara, emniyet teşkilatında görev yapan polis memurları ve amirlerine, hakim ve savcılarına, MİT görevlilerine örgüt hiyerarşisi içerisinde, hücre tipi dikey bir yapılanmayla gizlilik içerisinde örgütsel eğitim ve talimat veren abiler oldukları anlaşılmıştır” denildi.

Mütalaada, şüphelilerin Bylock kullanıcısı oldukları, FETÖ’nün talimatı ile TMSF’ye devredilmeden önce Bank Asya’ya yüksek miktarda paralar yatırdıkları ifade edildi.