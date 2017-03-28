Yozgat Valiliği’nden Sinan Oğan açıklaması

Yozgat Valiliği, MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın iki gün önce kentte konuşma yapacağı salon önünde çıkan ve 2 polisin yaralandığı olaylarla ilgili sosyal medyadan yaptığı suçlamalara yazılı açıklama ile cevap verdi. Valilik açıklamasında Oğan'ın suçlamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bu suçlamaları iftira olarak görüyor ve tamamıyla reddediyoruz'' ifadeleri yer aldı.

Yozgat Valiliği, MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ın iki gün önce kentte konuşma yapacağı salon önünde çıkan ve 2 polisin yaralandığı olaylarla ilgili sosyal medyadan yaptığı suçlamalara yazılı açıklama ile cevap verdi. Valilik açıklamasında Oğan'ın suçlamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bu suçlamaları iftira olarak görüyor ve tamamıyla reddediyoruz'' ifadeleri yer aldı.

MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan’ın ‘Hayırlı Anadolu Yürüyüşü’ programları kapsamında iki gün önce geldiği Yozgat’ta konuşma yapacağı salon önünde arbede çıktı. Konuşma öncesi burada toplanan MHP’li grupla, Sinan Oğan taraftarları arasında arbede yaşandı. Kavgayı ayırmak için araya giren polisler sopa ve yumruk darbelerine maruz kaldı. Yaralanan 2 polis hastanede tedavi edildi. Sinan Oğan bu olaydan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Yozgat Valiliği’ni gerekli güvenlik önlemlerini almamakla eleştirdi.

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Bunun üzerine Yozgat Valiliği’nden Sinan Oğan’ın sosyal medyadan yaptığı suçlamalar nedeniyle bugün yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında Oğan’ın yaptığı suçlamaların asla gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Bu suçlamaları iftira olarak görüyor ve tamamıyla reddediyoruz” denildi. Toplantı öncesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

‘İlimizde 26.03.2017 tarihinde 24. Dönem Milletvekili Sayın Sinan Oğan ve ekibince kapalı yer toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı öncesinde salon tahsisi yapılmış ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Toplantının yapılacağı yer çevresinde, karşı düşünceye sahip grup ile Sayın Oğan’ın ekibi arasında sözlü sataşmalar olmuştur. Güvenlik birimleri iki grubu ayırmak üzere tedbirlerini almıştır. Bu grupların güvenliğinin sağlanması esnasında ise 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır.

Olay esnasında ne resmi görevliler ne de gösteri yapanlarca asla silah kullanılmamıştır. Sayın Oğan’ın ekibinden de kimse fiziki bir zarar görmemiştir.

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Sayın Oğan’ın sosyal medyadan yaptığı suçlamalar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Bu suçlamaları iftira olarak görüyor ve tamamıyla reddediyoruz.’ DHA