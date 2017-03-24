Yozgat’ta geleceğin kuaförleri yarıştı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından açılan "Saça Geçici Şekil Verme" kursunu tamamlayan 25 kuaför adayı, en güzel saçı yapabilmek için kıyasıya yarıştı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından açılan "Saça Geçici Şekil Verme" kursunu tamamlayan 25 kuaför adayı, en güzel saçı yapabilmek için kıyasıya yarıştı.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen ve dereceye girenlere çeşitli hediyelerin verildiği yarışmaya katılan 25 kursiyer, jüri üyeleri önünde hünerlerini sergiledi. Kursiyerler, 1,5 saat içerisinde en güzel saç modelini yapmak için büyük çaba sarf ederken aileleri de yarışmayı izledi.



Eğitimle ilgili bilgi veren usta öğretici Fatma Eymir, sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla açılan kursun 3,5 ay sürdüğünü kurs sonunda verdikleri sertifika ile isteyenlerin kendi işlerini de kurabileceklerini belirterek,”Kursumuzun içeriği saça geçici şekil vermekti. Kurs boyunca katılımcılar, sağlıklı beslenme, saça nasıl şekil verilir, nasıl hijyen olunur, nasıl temizlik yapılır, saçımızı nasıl yıkarız gibi konularda ders gördü. Bir nevi kalifiye eleman olma noktasına geldiler. Buradan alacakları sertifikalarla kendi işlerini kurabilecekler” dedi.

Yarışmada, topuz, örgü alanında en güzel görsel saçı kimin yapacağının belirleneceğini ifade eden Eymir, yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verileceğini ifade etti.

Kursiyer Hicran Uslu ise, 3 aydır katıldığı kursta kendi saçlarına nasıl daha güzel bakım yapacağını öğrendiklerini söyledi. İHA