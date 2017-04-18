YSK Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusu!

Hatay'da CHP İskenderun Gençlik Kolları eski Başkanı Mahmut Şirin, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ve üyeleri hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

CHP İskenderun Gençlik Kolları eski Başkanı Mahmut Şirin, halk oylamasında Seçim Kanunu’nun 98’inci maddesine dayanarak YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin hukuka aykırı davrandıkları, görevlerini kötüye kullandıkları iddiası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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YSK Başkanı Sadi Güven ile Başkan Vekili Erhan Çiftçi ve üyeler hakkında görevi kötüye kullanmak suçu ile haklarında şikayetçi olan Mahmut Şirin, şunları söyledi:’Bu referandum bizler ve çocuklarımızın geleceği için çok önemli bir referandumdu. Evet oyu verecekler ile hayır oyu verecekler iki tarafta ciddi bir çalışma yaptı. Ancak, seçim devam ederken yaklaşık 2.5 milyon mühürsüz oyu kabul edildi. Bundan dolayı YSK Başkanı ve üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulundum.’DHAİLGİLİ HABER YSK'nın kararına itiraz süresi azaldı! Son gün bugün...