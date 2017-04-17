Son dakika açıkması.. YSK Başkanı’ndan mühürsüz pusula açıklaması

Yüksek Seçim Kurumu (YSK) Başkanı Sadi Güven, tartışma yaratan mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılacağına dair kararlarına ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı. Güven mühürsüz zarfların filigranlı olduğunu söyledi. CHP'den gelen itirazlarda 2.5 milyon oyun şaibeli olduğunu vurgulamıştı.

Kılıçdaroğlu’nun ‘maç sırasında kural değiştiriyorlar’ eleştirisi ise Güven’in şu açıklamasıyla yanıt buldu.

“Sonradan bu kararı verseydik tartışmalı olurdu. Ancak biz, oylar sisteme girmeye başlamadan, vatandaşın hiçbir suçu olmadığı, görevlilerden kaynaklanan bir hatadan dolayı oylarının zayi olmasını engelledik. Bu karara herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir.”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güven’in açıklamaları şöyle:

“Oy verme ve halk oylamasına katılma hakkı anayasada düzenlenmiş, her vatandaşın kullanabileceği bir haktır. Biz bu doğrultuda seçmen listelerini hazırladık. Bizim buradan gönderdiğimiz oy pusulası, oradaki seçmene sandık kurulu tarafından mühürle veriliyor. Vatandaş kabine girerek, usulüne uygun olarak vurmak suretiyle sandığa atıyor. Vatandaşın burada sorumluluğu sona eriyor. Vatandaşa verilen oy pusulaları, YSK tarafından özel olarak üretilen evraklardır. Filigranlı olarak YSK’nın ismini görebilirsiniz.

“Oy pusulaları sahte değil, bunda şüphe yok”

Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarflar, YSK tarafından üretilen, orijinal, gerçek zarflardır. Yasa koyucu, filigranlı olarak üretilen bu oy pusulası ve zarfların yanında ikinci bir tedbir almıştır. Başkan ve üyelerin mühür basması suretiyle bunu garanti altına almak istemiştir. Sandık kurullarında siyasi partilerin temsilcileri yer almaktadır. Onların ihmalleri nedeniyle vatandaşların oylarının geçersiz sayılmasının önüne geçtik. Gerçek, sahte olmayan oy pusulasını mühürleyerek sandığa atmıştır. Sandık kurulundaki çalışanların, bizim eğitmemize, telefonlarına mesaj göndermemize rağmen bilerek veya bilmeyerek, bu şekildeki eksikliklerinin bedelini vatandaş ödememeli. Bu bizim ilk defa yaptığımız bir şey değildir. Oyların dışarıdan geldiği kanıtlanmadıkça, bu şekildeki oyların geçerli olduğu yolunda kararlarımız vardır. Sonuçlar sisteme girmeden, kimsenin kafasına bir şey takılmadan karar verdik. Sonradan bu kararı verseydik tartışmalı olurdu. Ancak biz, oylar sisteme girmeye başlamadan, vatandaşın hiçbir suçu olmadığı, görevlilerden kaynaklanan bir hatadan dolayı oylarının zayi olmasını engelledik. Bu karara herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir.”