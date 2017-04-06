YSK iki oy kullanan uyanık seçmen için hapis cezası istedi

Türk seçim tarihinde belki de bir ilk yaşanmış, Yüksek Seçim Kurulu, Frankfurt’taki oy verme işlemlerini talimatla durdurmuştu. Olayın nedeni ise, "evetçi" olduğu öne sürülen Nizamettin Uyanık isimli 66 yaşındaki bir seçmenin, birer dakika arayla, kentteki iki ayrı sandıkta oy kullanmasıydı. YSK o seçmenin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alması için dava açtı.

HAPİS İSTEMİ İLE SUÇ DUYURUSU

3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını öngören suç duyurusunun yapıldığı YSK’nın resmi internet sitesinde yapıldı. Resmi açıklamada şöyle denildi…

“SEÇSİS SİSTEMİNDE HATA YOKTUR”

3 Nisan 2017 tarihli bir gazetenin manşetinde “SEÇSİS Projesinde hata olduğu ortaya çıktı. Gurbetçilere mükerrer oy kullandırabilirler. Kedi trafodan çıktı, sandığa girdi” ifadeleri ile YSK sistemi aleyhine algı oluşturma amaçlı haber yer almıştır.

Gazetede yazdığı gibi Nizamettin UYANIK isimli gurbetçi 31 Mart 2017 günü Frankfurt Başkonsolosluğu bünyesinde kurulan 3/E no’lu sandıkta oyunu kullandıktan sonra oy kullandığı sandık görevlilerinin bilgisayara “Oy Kullandı” kaydını geç yapmasından istifade ederek aynı mahalde 4/E no’lu sandıkta oy kullandıktan sonra sandık görevlilerinin “Oy Kullandı” kaydı yapmak istediklerinde 3/E no’lu sandık görevlileri oy kullandı kaydını girdiğinden 4/E sandığa oy kullandı kaydı yapılmamıştır.

SEÇSİS sistemi “Oy Kullandı” kaydını anında yapmaktadır. Sistemde gecikme söz konusu değildir.

Sorun ilk oy kullanılan sandık görevlilerinin işini zamanında yapmamasından kaynaklanmış olup seçmenin daha önce oy kullandığı yine SEÇSİS tarafından saptanmıştır. SEÇSİS’te açık yoktur.

Söz konusu olayda mükerrer oy kullanan kişi ile ilgili 298 sayılı Yasanın 160/3-2 maddesi gereğince (3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını öngören) adli işlem başlatılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Saat 09.47’de Almanya’nın Frankfurt Başkonsolosluğu’nun bahçesindeki seçim bürosuna gelen Nizamettin Uyanık, saat 09.47’te 2 nolu sandığa gönderildi. Burada kimliği kontrol edildi ve ardından oyunu kullanabileceği belirtildi. Uyanık oyunu kullandı. Daha sonra yanındaki 3 no’lu sandığa geçti ve burada da kimliğini gösterdi.

Sandık başkanı, kimliği kontrol edip yeniden oy pusulası ve zarf verdi. Mainz'dan geldiği belirtilen seçmen de, yeniden mührünü bastı ve oyunu attı. Bu sırada CHP’li üye durumu fark edip itiraz etti. Ancak, itiraz gecikmişti ve oy sandığa atılmıştı. Üstelik de seçmen hızla seçim mahallini terk etmişti. Hemen YSK temsilcisi ile Frankfurt Başkonsolosluğu alarma geçirilmişti.

YSK: HEMEN SANDIĞI KAPATIN

Ankara’daki Yüksek Seçim Kurulu’na durum iletildi. Yüksek Seçim Kurulu “Hemen oy verme işlemini durdurun“ talimatını verdi. Bunun üzerine oy verme işlemi durduruldu. YSK’ya durum anlatıldı ve yeni talimat beklendi.

YSK, iki saat sonra oy verme işleminin yeniden başlatılmasını kararlaştırdı. Oy sandığa atıldığı için, bu konuda bir şey yapılamayacağı, ancak sorumlular hakkında yasal işlem yürütüleceği belirtildi. YSK’nın konuyla ilgili yazılı talimatı ve kararı ise, dün akşam saatlerinde Frankfurt Başkonsolosluğu’na gönderileceği açıklandı. Ancak daha sonra yazılı bir açıklama yapılmayacağı bildirilmişti.