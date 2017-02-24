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YSK’dan ‘çipli kimlik’ açıklaması

YSK: Çipli kimlik kartı olmayanların oy kullanamayacağı haberleri asılsız
16:5524 Şubat 2017
Gündem
YSK’dan ‘çipli kimlik’ açıklaması
YSK: Çipli kimlik kartı olmayanların oy kullanamayacağı haberleri asılsız

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), son günlerde kamuoyunda dolaşan çipli kimlik kartı olmayan seçmenlerin 16 Nisan günü yapılacak halk oylamasında, oy kullanamayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

YSK’nın internet sitesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

“Son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Çipli Kimlik Kartı) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler asılsız olup seçmenler, Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasında; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler” DHA

Son güncelleme: 16:5624.02.2017
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