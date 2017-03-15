YSK’dan referandum için ‘kimlik’ açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 'çipli kimlik kartı olmayanlar oy kullanamayacak' söylentilerini yalanladı.

YSK, 16 Nisan’da yapılacak olan yeni anayasa referandumu ile ilgili ‘kimlik açıklaması’ yaptı. Kamuoyunda dolaştırılan ‘çipli kimlik kartı olmadan referandumda oy kullanılamayacak’ iddialarının hatırlatıldığı açıklamada bu tarz söylentilere itibar edilmemesi istendi.

YSK’dan yapılan açıklamada “Son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Çipli Kimlik Kartı) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler asılsız olup seçmenler, Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasında; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler” denildi.