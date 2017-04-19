YSK’nın iptal başvurularına iptal kararına ilişkin CHP’den ilk tepki

YSK’nın, CHP’nin yaptığı iptal talebini reddetmesi kararını CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan değerlendirdi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Tezcan şunları söyledi:

İptal talebimizi reddetti. Öncelikle oy çokluğuyla reddedilmiş talebimiz. 10 üye ret oyu kullanmış, bir üye iptali gerekir demiş. O bir üyeye teşekkür ediyoruz. Ama karar bizi mutlu etmedi. Bu YSK, sayım döküm sırasındaki bu tutum nedeniyle seçimlere meşruiyet sorunu yaratmıştır. Bu seçimleri gayri meşru noktaya düşürmüştür. Sorunlu bir kampanya süreci yaşanmıştı, sorunlu oylama süreci yaşandı.

YSK mühürsüz oy pusulaları ve zarfları geçerli hale getirmiştir. Kanuna açık bir aykırılıkla geçerli hale getirmiştir. Bugün iptal kararı verseydi Türkiye yeni bir noktaya gidecektir. YSK kendisini birincisi kanun koyucunun yerine koymuştur. Mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması suretiyle, YSK seçim hilesine fırsat vermiştir. Organize oy hırsızlığı…

O gün sabahtan Türkiye’de hiçbir seçimde karşılaşmadığımız, eksik oy pusulası ve zarfların göndertildiği ihbarları geldi. YSK’ya bildirdik, bize ‘paketleme hatası’ dediler.