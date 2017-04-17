YSK’nın kararına itiraz süresi azaldı! Son gün bugün…

Dursun Çiçek'in avukat olan kızı İrem Çiçek, sosyal medya hesabında YSK'ya itiraz süresinin bugün dolacağını ve itiraz için dilekçe örneğini yayınladı.

Dursun Çiçek’in kızı İrem Çiçek, sosyal medya hesabından YSK’nın verdiği mühürsüz oy pusulaları kararına itiraz için süresinin yarın biteceğini hatırlatarak dilekçe örneğini paylaştı. YSK’nın internet sitesi üzerinden itiraz yapılamadığını söyleyen İrem Çiçek, başvuruların elden İlçe Seçim Kuruluna ya da gönderildi iletisi alarak YSK’ya fax ile yapılabileceğini söyledi.

İşte İrem Çiçek’in gönderdiği o dilekçe örneği:



İşte İrem Çiçek’in paylaşımları:

Dilekçeyi elden İlçe Seçim Kuruluna verebilir ya da gönderildi iletisi alarak YSK’ya fax ile gönderebilirsiniz. pic.twitter.com/fCt4vaKmva — İrem Çiçek (@irem_cicek) 17 Nisan 2017