YSK’ya ‘felaket kurtarma merkezi’ önerisi

Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu, “YSK Seçim Bilişim Sistemi’nin elektronik altyapısının kesintisiz çalışabilmesi için 'felaket kurtarma merkezi' alt yapısı tasarlamalıdır, bunu hayata geçirmelidir. Böyle bir alt yapının olmadığını biz saptadık. Bu bir risktir” dedi.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu, düzenlenen konferans programına katılmak üzere Samsun'a geldi. Konferans öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıfakıoğlu, Seçim Bilişim Sistemi'nin (SEÇSİS) her seçim döneminde kamuoyunda kaygılara ve kuşkulara neden olduğunu belirterek sistemi incelemeye aldıklarını söyledi. Bu kapsamda bir rapor hazırladıklarını dile getiren Sarıfakıoğlu, şunları söyledi:

“En büyük etki alanı bu raporun, sonuna doğru sıraladığımız riskler ve bu reskleri karşılayacak öneriler belirttik. YSK'ya önerimizin başında şu geliyor; YSK Seçim Bilişim Sistemi'nin elektronik altyapısının kesintisiz çalışabilmesi için en başta felaket kurtarma merkezi alt yapısı tasarlamalıdır, bunu hayata geçirmelidir. Bizim YSK'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda YSK'nın kamuoyu ile paylaştığı bilgiler doğrultusunda böyle bir alt yapının olmadığını biliyoruz. Biz bunun risk olduğunu düşünüyoruz. Yeni herhangibir siber saldırı, herhangi bir doğal afet, herhangibir terör saldırısı kapsamında tüm veri merkezinin sadece bilişim sisteminin bir bileşiminden bahsetmiyorum onun yedeklerinin olduğunu ifade ediyorlar ama sistemin bir bütün olarak çalışamama durumu kapsamında bu türlü durumlarda farklı lokasyonda bir faleket kurtarma merkezinin ayağa kalkması gerekiyor. Böyle bir alt yapının olmadığını biz saptadık. Bu bir risktir. Hele hele ülkemizde böyle bir riskler ülkesi olduğnu düşünürsek, siyasi belirsizlikler olduğunu düşünürsek, darbe girişimleri yaratan bir zeminde yaşadığımız böyle bir ortamda yaşadığımızı düşünürsek bu bir risktir bu riskin giderilmesi gerekir. Dolayısıyla herhangibir sstemi çalışamaz hale getirecek bir şeyin sonucunda kesintisiz çalışmayı sağlayacak bir alt yapının kurulması gerekir.’

DHA