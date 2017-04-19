YSK’yı protesto eden ‘hayır’cılara gözaltı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan gözaltılarla ilgili “Gözaltı yapan polisler, 'Evetin meşruiyetini tanımadıkları'nı söylemişler. Emniyetteki polisler de 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten suçlandıklarını söyledi. YSK'nın kararına karşı protesto hakkını kullanan vatandaşlar toplanıyor” diye konuştu.

İstanbul’da bugün sabah saatlerinde ‘Evetin meşruiyetini tanımadıkları’ söylenerek gözaltına alınanlar için emniyet müdürlüğünden alınan bilgide ‘2911 sayılı ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri belirtildi.

Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Sabah 6’dan itibaren gözaltılar başlamış durumdaydı. Gerekçe olarak da ‘Evetin meşruiyetini tanımamak’ ve ‘evet kararını protesto etmeleri’ söylenmiş. Bununla birlikte, bu kişileri terörle mücadele ve güvenlik şubede sorguluyorlar. Bu kişileri terörle mücadelede neden sorguladıklarını sorduğumuzda ‘iş yoğunluğu’ dendi” dedi.

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Bu arada gözaltına alınan bir kadına kötü muamele yapıldığını söyleyen Şeker, şöyle devam etti: “Emniyette bize gözaltı gerekçesi olarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet dendi. Emniyet daha iki gün önce halkı sokağa çağırıyordu. Şimdi YSK kararına karşı protesto hakkını kullanan vatandaşlar toplanıyor. Örgüt üyeleri değil, halkı topluyorlar” diye konuştu.

AVUKAT CAN ATALAY’IN AMCASI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında amcası bulunan Avukat Can Atalay da sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Soruşturmanın savcısı da belli değil. Gözaltı sırasında ‘Evetin meşruiyetini tanımadıkları’ için alındıkları söylenmiş. Herhangi resmi bir açıklama yok. Öz amcam, Abdurrahman Atalay da gözaltına alınanlar arasında. Henüz kaç kişi olduğu net değil. Liste yapılamadı henüz” diye konuştu.

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HAKAN GÜLSEVEN DE GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan, gazeteci Hakan Gülseven de oy kullanmak için gittiği Ayvalık’ta saat 14:00 civarında gözaltına alındı. Gülseven, suçlamanın belli olmadığını belirterek, “Şu anda savcılıkta bekliyorum. Suçlama belli değil. Savcı yeni gelmiş, inceliyormuş. Herhangi bir bilgimiz yok. Ama dün akşam yönetici olduğum redaktif.net sitesi kapatıldı” diye konuştu.