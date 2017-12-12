Yüksek Seçim Kurulu kanunu yürürlüğe girdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugünkü sayıda yayımlanan kanuna göre; 7 asıl, 4 yedek üyeden oluşan Kurulun, üyelerinin görev süresi 6 yıl olacak. Kurul, kararlarını salt çoğunlukla verecek; oyların eşitliği haline Başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilecek.

Kurul prensip kararlarının on beş gün içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanacak, seçime ilişkin diğer kararlar ise Kurulun resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Söz konusu kanun 30 Kasım 2017 tarihli TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmıştı.

İHA