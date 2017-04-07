Yüksekova’da terör operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik 5-6 Nisan tarihlerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.K., V.C., M.A., S.A., E.K., ve B.A., gözaltında alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Devam eden operasyonlarda 4 Kalaşnikof silah ve bu silahlara ait 8 fişek basılı şarjör, 2 boş şarjör, tabanca ve bu tabancaya ait biri dolu 2 şarjör, üst sürgü kısmı dağılmış tabanca ve bu tabancaya ait namlu, pim ve boş şarjör, dipçik kısmı olmayan uzun namlulu silah, bu silaha ait namlu kapağı ve yay, 2 gaz bombası, 2 el bombası, 7.62×62 mm çapında 354 fişek, 7.62×39 mm çapında 151 fişek ele geçirildi. DHA